ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Як і з ким зустрічати Новий рік різним знакам Зодіаку

Lite » Гороскоп 31.12.2018 - 16:01
Як і з ким зустрічати Новий рік різним знакам Зодіаку
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог розповіла, як зустрічати найвеселіше свято року різними знаками Зодіаку

У новорічну ніч Місяць міцно влаштується в знаку Скорпіона. А це означає, що сімейні посиденьки краще, ніж галасливі розваги.

За словами відомого астролога Тетяни Борщ, це особливо актуально для знаків вогняної стихії - Овнів, Левів і Стрільців.

А ось знакам води - Ракам, Рибам і Скорпіонам - можна розслабитися і провести новорічну ніч шумно і з максимальним веселощами.

Знакам повітря - Близнюкам, Терезам і Водоліям - доведеться, так чи інакше, спілкуватися не тільки з близькими та родичами, але і з людьми, пов'язаних з ними професійними інтересами.

А знакам землі - Тельцям, Дівам і Козерогам - новорічна ніч принесе спілкування з друзями та приємні сюрпризи від близьких людей.

Як і з ким зустрічати Новий рік різним знакам Зодіаку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, відомий український парапсихолог і метафізик Наталія Милагра склала Енергетичний прогноз на 2019 рік.

Також ми розповідали вам про знаки Зодіаку, для яких прийдешній рік Жовтої Земляної Свині буде дуже вдалим.

Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога Оселедець під шубою, Мімоза і Олів'є: незвичайні рецепти популярних салатів
Новини України гороскопновый год 2019
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся