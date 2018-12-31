Як і з ким зустрічати Новий рік різним знакам Зодіаку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог розповіла, як зустрічати найвеселіше свято року різними знаками Зодіаку

У новорічну ніч Місяць міцно влаштується в знаку Скорпіона. А це означає, що сімейні посиденьки краще, ніж галасливі розваги.

За словами відомого астролога Тетяни Борщ, це особливо актуально для знаків вогняної стихії - Овнів, Левів і Стрільців.

А ось знакам води - Ракам, Рибам і Скорпіонам - можна розслабитися і провести новорічну ніч шумно і з максимальним веселощами.

Знакам повітря - Близнюкам, Терезам і Водоліям - доведеться, так чи інакше, спілкуватися не тільки з близькими та родичами, але і з людьми, пов'язаних з ними професійними інтересами.

А знакам землі - Тельцям, Дівам і Козерогам - новорічна ніч принесе спілкування з друзями та приємні сюрпризи від близьких людей.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, відомий український парапсихолог і метафізик Наталія Милагра склала Енергетичний прогноз на 2019 рік.

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