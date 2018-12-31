В чем встречать год Свиньи: астрологи дали совет украинцам

Иллюстративное фото (pexels.com)

Специалисты рассказали, кого ждет успех в 2019-м

Год Свиньи принесет украинцам счастье и изменения в положительную сторону. Об этом говорят астрологи. Также специалисты советуют жителям нашей страны встречать новый 2019 год в одежде золотисто-желтых и коричнево-бежевых оттенков. Ну, и не стесняйтесь носить 31 декабря и 1 января золотые ювелирные изделия.

При этом, эксперты подмечают интересную деталь: если предыдущий год Желтой Собаки мы связывали больше с желтым цветом, то год Желтой Земляной Свиньи будет связан именно с золотым.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Астрологи уверяют, что 2019 год станет для жителей нашей страны в общем благоприятным. Этот год будет богат оптимистичными событиями и знакомствами с интересными людьми. Также он укрепит и преумножит ваши любые деловые, любовные и духовные связи.

А огромную удачу, говорят специалисты, год Свиньи принесет украинцам, которые работают в международных компаниях, людям, имеющим духовный сан, меценатам, путешественникам, а также педагогам и музыкантам.

И еще. Помните: год Свиньи - лучший для создания семьи!

Напомним, недавно известный украинский парапсихолог и метафизик Наталия Милагра составила Энергетический прогноз на 2019 год.

Ранее мы рассказывали вам о знаках Зодиака, для которых грядущий год Желтой Земляной Свиньи будет очень удачным.

Напомним также, что не так давно специалисты назвали семь женских имен, которые считаются самыми счастливыми.