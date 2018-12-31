У чому зустрічати рік Свині: астрологи дали пораду українцям

Ілюстративне фото (pexels.com)

Фахівці розповіли, кого чекає успіх у 2019-му

Рік Свині принесе українцям щастя і зміни в позитивну сторону. Про це кажуть астрологи. Також фахівці радять жителям нашої країни зустрічати новий 2019 рік в одязі золотисто-жовтих і коричнево-бежевих відтінків. Ну, і не соромтеся носити 31 грудня та 1 січня золоті ювелірні вироби.

При цьому, експерти відзначають цікаву деталь: якщо попередній рік Жовтої Собаки ми пов'язували більше з жовтим кольором, то рік Жовтої Земляної Свині буде пов'язаний саме з золотим.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Астрологи запевняють, що 2019 рік стане для жителів нашої країни загалом сприятливим. Цей рік буде багатий оптимістичними подіями і знайомствами з цікавими людьми. Також він зміцнить і примножить ваші будь-які ділові, любовні та духовні зв'язки.

А величезну удачу, кажуть фахівці, рік Свині принесе українцям, які працюють в міжнародних компаніях, людям, які мають духовний сан, меценатам, мандрівникам, а також педагогам і музикантам.

І ще. Пам'ятайте: рік Свині - найкращий для створення сім'ї!

Нагадаємо, нещодавно відомий український парапсихолог і метафізик Наталія Милагра склала Енергетичний прогноз на 2019 рік.

Раніше ми розповідали вам про знаки Зодіаку, для яких прийдешній рік Жовтої Земляної Свині буде дуже вдалим.

Нагадаємо також, що не так давно фахівці назвали сім жіночих імен, які вважаються найщасливішими.