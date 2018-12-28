Час заземлюватися: енергетичний прогноз на 2019 рік

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Робота над внутрішніми енергіями - основне завдання на майбутній рік

Весь 2018 рік був просякнутий енергіями внутрішнього зростання і терпіння, ми думали, шукали мотивації, відповіді на невирішені питання. Ставши сильнішими, мудрішими, і досягнувши великих висот, ніж було заплановано, можемо зазирнути у майбутнє і дізнатися, що приготував для нас 2019 рік. Про те, що нас може чекати в наступні 365 днів розповіла відомий парапсихолог і метафізик Наталія Милагра в "Енергетичному прогнозі на 2019 рік".

В пошуку безпеки

В 2018 році багато планет знаходилося в земних знаках, вони ж будуть з нами, коли ми увійдемо в 2019 рік. Фактично, до кінця 2019 року головувати будуть Юпітер, Сатурн і Плутон в земних знаках.

Під впливом земної енергії ми будемо працювати над створенням безпеки в наших життях, шукати і знаходити свої коріння, заземлюватися і звернемо свою увагу на все те важливе, що нас оточує.

Фото: В пріоритеті безпека (pixabay.com)

В режимі очікування

"Фактично, більшу частину 2019 року ми будемо перебувати в режимі підготовки, готуючись до величезних енергетичних зрушень, які очікуються в 2020 році", - зазначила метафізик Наталія Милагра.

Крім того, на глобальному рівні земна енергія приверне більше уваги до таких сфер, як політика, уряд, навколишнє середовище і банківська справа. Ці галузі також можуть бути змінені та переглянуті, особливо в міру наближення до кінця року.

Фото: Очікування та підготовку до енергетичних зрушень краще провести в медитації (pixabay.com)

Внутрішніє зростання

"Перші три місяці 2019 року наділені високою енергією, що свідчить про велику кількість дій і рухів. Ми можемо виявити себе на новому шляху або зробити великий прогрес", - стверджує Наталія.

А це значить, що з'явиться більше можливостей виявити і виразити себе.

В цей час з'явитися можливість зібрати всю енергію свого внутрішнього зростання і масштабно проявити його у фізичному світі.

Фото: Внутрішній ріст - основний напрям роботи над собою в 2019 році (pixabay.com)

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