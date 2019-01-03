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"Судьбоносные перемены": астролог рассказала, на кого повлияет затмение 6 января

Lite » Гороскоп 03.01.2019 - 23:14
"Судьбоносные перемены": астролог рассказала, на кого повлияет затмение 6 января
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт назвала даты и периоды рождения тех, для кого это время станет переломным

У каждого человека в жизни есть несколько судьбоносных затмений, способствующих радикальным переменам, убеждена профессиональный астролог Наталья Анисимова. О том, на какие знака Зодиака окажет особое влияние Солнечное затмение 6 января, она написала на странице в Instagram.

Эксперт опубликовала даты и год рождения тех, кому стоит ожидать в ближайшие девять месяцев поворотов судьбы:

  •  2-8 янв
  • 4-19 июля
  • 5-11 окт
  • 2-8 апр
  • 1945 –февр-дек
  • 1946 –янв-март
  • 1953 –апр-дек
  • 1954 –янв-авг
  • 1963 –сент-нояб
  • 1972– апр-дек
  • 1973– янв-март
  • 1982 апр-май
  • 1991 - апр-дек
  • 1992 янв- март

По словам специалиста, если кто-то не обнаружил себя в списке, то на таких людей затмение существенно не повлияет и будет практически не ощутимым.

"Данное затмение призывает нас найти баланс между карьерой и семьёй.  Ожидаемы перемены как в одной, так и в другой областях. Тема карьеры отразит плоды за долгие годы работы, тема семьи покажет возможное новое развитие. Возможны получение/потеря должности (смотря, какая карма), переезд, перемены в семье", - предупредила астролог.

&quot;Судьбоносные перемены&quot;: астролог рассказала, на кого повлияет затмение 6 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также Наталья дала ценные рекомендации, как правильно вести себя в этот непростой период и на что особо обратить внимание. Она призывает не проявлять жестокость и не идти по проторенной дорожке, а быть гибкими. Например, наладить отношения с матерью, если в семье существует недопонимание, переоценить карьеру и семейную жизнь, подумать, насколько хорошо вы заботитесь о родных.

Также эксперт советует задать себе несколько откровенных вопросов: соблюдаете ли вы баланс между тем, чего хотите и тем, что вы делаете из чувства долга или ожиданий социума, а также следуете ли вы по собственному пути?

К слову, астролог Наталья Анисимова также рассказала, чего стоит опасаться в период затмения и на чем акцентировать внимание.

 Кроме того, изучите свой финансовый гороскоп 2019 на текущий месяц, чтобы знать, как правильно вести себя с деньгами.

Ранее мы писали о намечающемся на январь Суперлунии, а также называли даты, когда произойдет это редкое астрономическое явление.

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