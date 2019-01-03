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"Судьбоносні зміни": астролог розповіла, на кого вплине затемнення 6 січня

Lite » Гороскоп 03.01.2019 - 23:14
"Судьбоносні зміни": астролог розповіла, на кого вплине затемнення 6 січня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт назвала дати та періоди народження тих, для кого цей час стане переломним

У кожної людини в житті є кілька доленосних затемнень, що сприяють радикальним змінам, переконана професійний астролог Наталя Анісімова. Про те, на які знака Зодіаку буде мати особливий вплив Сонячне затемнення 6 січня, вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт опублікувала дати і рік народження тих, кому варто очікувати в найближчі дев'ять місяців поворотів долі:

  • 2-8 січ
  • 4-19 липня
  • 5-11 окт
  • 2-8 кві
  • 1945 –лют-дек
  • 1946 –січень-березень
  • 1953 –кві-дек
  • 1954 –січ.-лют
  • 1963 –сент-листоп
  • 1972– кві-дек
  • 1973– січень-березень
  • 1982 квітень-травень
  • 1991 - кві-дек
  • 1992 січень - березень

За словами фахівця, якщо хтось не знайшов себе у списку, то на таких людей затемнення істотно не вплине і буде практично не відчутним.

"Це затемнення закликає нас знайти баланс між кар'єрою і сім'єю. Очікувані зміни як в одній, так і іншій областях. Тема кар'єри відобразить плоди за довгі роки роботи, тема сім'ї покаже можливе новий розвиток. Можливі отримання/втрата посади (дивлячись, яка карма), переїзд, зміни в сім'ї", - попередила астролог.

&quot;Судьбоносні зміни&quot;: астролог розповіла, на кого вплине затемнення 6 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також Наталя дала цінні рекомендації, як правильно вести себе в цей непростий період і на що особливо звернути увагу. Вона закликає не проявляти жорстокість і не йти второваною стежкою, а бути гнучкими. Наприклад, налагодити відносини з матір'ю, якщо в родині існує непорозуміння, переоцінити кар'єру і сімейне життя, подумати, наскільки добре ви дбаєте про рідних.

Також експерт радить поставити собі кілька відвертих запитань: чи дотримуєтеся ви балансу між тим, чого хочете і тим, що ви робите з почуття боргу або очікувань соціуму, а також чи дотримуєтесь ви власного шляху?

До речі, астролог Наталя Анісімова також розповіла, чого варто побоюватися в період затемнення і на чому акцентувати увагу.

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