Осень принесет чувство свободы и романтики: гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 августа по 5 сентября

Овен

Не скандальте с близкими, перестаньте их критиковать на каждом шагу. Берегите то, что у вас есть. Самые опасные дни со среды по пятницу. К вечеру пятницы с родными у вас начнут отношения улучшаться, а все остальное общение начнет постепенно приходить в норму. 4 и 5 сентября обратите внимание на старинных друзей – вам точно пора провести немного времени вместе.

Телец

Начало осени принесет Тельцам положительные моменты в сфере взаимоотношений. Вы сможете найти общий язык со всеми членами семьи, в том числе и с детьми. Во вторник на вас нападет хандра, но в среду она также быстро исчезнет. Выходные запланируйте провести в спокойной домашней обстановке.

Близнецы

Эта неделя станет для Близнецов удачной, в начале недели вас охватит оптимизм. К среде настроение немного пойдет на спад, может появиться непонятное беспокойство. Отнеситесь к этим перепадам философски, не сгоняйте свое раздражение на близких людях. К выходных ситуация снова улучшится, вы сможете насладиться отдыхом вместе с друзьями или членами семьи.

Рак

Сентябрь добавит энергии, оптимизма и жажды деятельности. Это поможет завязать полезные знакомства, а одиноким Ракам даже устроить свою личную жизнь. Середина недели будет благоприятна для решения деловых вопросов и личных отношений. В пятницу займитесь оздоровительными процедурами. На выходных проявите осторожность – есть риск травматических ситуаций.

Лев

Ваше обаяние и жизнерадостность поможет вам договориться с коллегами или начальством, а также с деловыми партнерами. Большую часть хозяйственных проблем получится решить быстро. В понедельник и вторник удача ждет в финансовом плане. Пятницу посвятите взаимоотношениям и личной жизни. На выходные можно спланировать активный отдых или вылазку на природу.

Дева

Начало сентября принесет Девам небольшие проблемы. Возможны мелкие конфликты. Середина недели может быть благоприятной, вы сможете справиться со всеми трудностями. Если вы хотели сесть на диету – самое время. В пятницу проявите нежность и заботу к партнеру.

Весы

В начале недели Весы станут настоящими любимчиками фортуны. Самые непростые дела будут получаться легко, а хорошие отношения с окружающими помогут завести новое знакомство. Среда – не самое лучшее время для общения, сосредоточьтесь на работе, не ввязывайтесь в конфликты и интриги. На выходные займитесь своим здоровьем. Одиноким Весам стоит сходить на свидание.

Скорпион

Активная жизненная позиция и смелость помогут заработать хорошую репутацию. И в ближайшем будущем вас это точно пригодиться. В пятницу можно ожидать подъем в профессиональной сфере или бизнесе. 4 и 5 сентября будьте осторожны, есть вероятность негативных событий. Следите за языком, не спускайте негатив на своих самых близких – можете сильно испортить отношения.

Стрелец

Понедельник и вторник принесут разочарование – неприятности будут бить со всех сторон. Защищайтесь, но не переходите все грани разумного, чтобы отстоять свою правоту. Возможны ссоры с членами семьи. Середина недели поможет прийти в себя, а к выходным настроение точно улучшится. Отдохните в компании людей, которые вас любят и ценят.

Козерог

Первая неделя сентября будет непростая – могут быть трудности на работе, недомогания, плохое настроение и конфликты. Все это будет тянуться почти до самых выходных. Постарайтесь сдерживать раздражение, ищите компромиссы. На выходных уделите внимание своему самочувствию. Домашние дела и обязанности помогут вам успокоиться и собраться с мыслями.

Водолей

Сентябрь порадует успешной реализацией планов и романтикой. Среда станет обычным днем. Возможны небольшие разногласия дома, и на работе. Выходные постарайтесь провести дома, общение в эти дни будет вам не в радость. И есть большой риск показать себя не с самой лучшей своей стороны.

Рыбы

С понедельника мелкие неурядицы и неприятности на работе могут сильно подпортить настроение. Могут быть проблемы в бизнесе или дома. Постарайтесь взять себя в руки и не нервничать – такие периоды бывают у всех. В среду ситуация начнет меняться, и вы снова будете радоваться жизни. На выходных ожидайте гостей, но не забывайте о своих домашних делах, не планируйте ничего грандиозного.