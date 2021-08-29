Осінь принесе почуття свободи і романтики: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 30 серпня по 5 вересня

Овен

Не скандальте з близькими, перестаньте їх критикувати на кожному кроці. Бережіть те, що у вас є. Найнебезпечніші дні з середи по п'ятницю. До вечора п'ятниці з рідними у вас почнуть відносини поліпшуватися, а все інше спілкування почне поступово приходити в норму. 4 і 5 вересня зверніть увагу на старовинних друзів – вам точно пора провести трохи часу разом.

Телець

Початок осені принесе Тельцям позитивні моменти у сфері стосунків. Ви зможете знайти спільну мову з усіма членами сім'ї, в тому числі й з дітьми. У вівторок на вас нападе нудьга, але в середу вона також швидко зникне. Вихідні заплануйте провести в спокійній домашній обстановці.

Близнюки

Цей тиждень стане для Близнюків вдалим, на початку тижня вас охопить оптимізм. До середи настрій трохи піде на спад, може з'явитися незрозуміле занепокоєння. Поставтеся до цих перепадів філософськи, не зганяйте своє роздратування на близьких людях. До вихідних ситуація знову покращиться, ви зможете насолодитися відпочинком разом з друзями або членами сім'ї.

Рак

Вересень додасть енергії, оптимізму і спраги діяльності. Це допоможе зав'язати корисні знайомства, а самотнім Ракам навіть влаштувати своє особисте життя. Середина тижня буде сприятлива для розв'язання ділових питань і особистих відносин. У п'ятницю займіться оздоровчими процедурами. На вихідних проявіть обережність - є ризик травматичних ситуацій.

Лев

Ваша чарівність і життєрадісність допоможе вам домовитися з колегами або начальством, а також з діловими партнерами. Більшу частину господарських проблем вийде вирішити швидко. У понеділок і вівторок удача чекає у фінансовому плані. П'ятницю присвятіть взаєминам і особистому життю. На вихідні можна спланувати активний відпочинок або вилазку на природу.

Діва

Початок вересня принесе Дівам невеликі проблеми. Можливі дрібні конфлікти. Середина тижня може бути сприятливою, ви зможете впоратися з усіма труднощами. Якщо ви хотіли сісти на дієту - саме час. У п'ятницю проявіть ніжність і турботу до партнера.

Терези

На початку тижня Терези стануть справжніми улюбленцями фортуни. Самі непрості справи будуть виходити легко, а хороші відносини з оточенням допоможуть завести нове знайомство. Середа - не найкращий час для спілкування, зосередьтеся на роботі, не вплутуйтеся в конфлікти та інтриги. На вихідні займіться своїм здоров'ям. Одиноким Терезам варто сходити на побачення.

Скорпіон

Активна життєва позиція і сміливість допоможуть заробити хорошу репутацію. І в найближчому майбутньому вас це точно стане в пригоді. У п'ятницю можна очікувати підйом у професійній сфері або бізнесі. 4 і 5 вересня будьте обережні, є ймовірність негативних подій. Слідкуйте за язиком, не спускайте негатив на своїх найближчих – можете сильно зіпсувати відносини.

Стрілець

Понеділок і вівторок принесуть розчарування – неприємності будуть бити з усіх боків. Захищайтеся, але не переходьте всі грані розумного, щоб відстояти свою правоту. Можливі сварки з членами сім'ї. Середина тижня допоможе прийти в себе, а до вихідних настрій точно покращиться. Відпочиньте в компанії людей, які вас люблять і цінують.

Козоріг

Перший тиждень вересня буде непростий - можуть бути труднощі на роботі, нездужання, поганий настрій і конфлікти. Все це буде тягнутися майже до самих вихідних. Постарайтеся стримувати роздратування, шукайте компроміси. На вихідних приділіть увагу своєму самопочуттю. Домашні справи та обов'язки допоможуть вам заспокоїтися і зібратися з думками.

Водолій

Вересень порадує успішною реалізацією планів і романтикою. Середа стане звичайним днем. Можливі невеликі розбіжності вдома, і на роботі. Вихідні постарайтеся провести вдома, спілкування в ці дні буде вам не в радість. І є великий ризик показати себе не з найкращого свого боку.

Риби

З понеділка дрібні негаразди та неприємності на роботі можуть сильно зіпсувати настрій. Можуть бути проблеми в бізнесі або вдома. Постарайтеся взяти себе в руки та не нервувати – такі періоди бувають у всіх. У середу ситуація почне змінюватися, і ви знову будете радіти життю. На вихідних чекайте гостей, але не забувайте про свої домашні справи, не плануйте нічого грандіозного.