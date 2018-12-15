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Названі знаки зодіаку, з якими ніколи не можна сперечатися

Lite » Гороскоп 15.12.2018 - 07:42
Названі знаки зодіаку, з якими ніколи не можна сперечатися
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Вони готові на все, щоб довести свою правоту

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, які відчайдушно люблять сперечатися. Деякі люди ставлять цю властивість на перше місце – вони вважають, що знають про все на світі, і здатні багато на що, аби переконати опонента у своїй правоті. Їх усього п'ять, пише from-ua.com.

Ці сперечальники готові на все – навіть на хитрощі і маніпуляції. Адже головне для них – довести, що вони мають рацію. Отже, хто ж вони?

Як з'ясувалося, найчастіше бажання сперечатися притаманне певним знакам зодіаку.

Названі знаки зодіаку, з якими ніколи не можна сперечатися

Ілюстративне фото (pxhere.com)

1. Скорпіон

Вони імпульсивні, і їх "жало" завжди готове вступити в бій. Воно буде спрямовано на тих, хто спробує заперечити проти аргументів скорпіона. Для них дуже важливо перемогти опонента, тому представники цього вогняного знаку готові навіть обійти своїх візаві з тилу і вразити в саме хворе місце.

2. Телець

Вперся рогами, як бик – про них так кажуть не дарма. І не варто навіть намагатися з ними змагатися у суперечці. Вони важко сприймають нове, тому готові відстоювати свої переконання до самого кінця. Не варто сумніватися, що останнє слово все одно залишиться за тільцями.

3. Лев

Коли "хижаки-леви" виходять на стежку війни, всім іншим краще сховатися і промовчати, оскільки шансів, що вони почують оточуючих неймовірно мало. Леви ніколи не визнають поразку, оскільки дуже дорожать своєю репутацією. Вам залишається тільки одне: або погодитися, або "хижаки" будуть гарчати.

4. Близнюки

Вони дуже промовисті – і цей талант воліють відточувати в суперечках. Близнюки досягають значних висот в аргументації і отримують задоволення від цього процесу. Вони пускають в хід і загальновідомі факти і вигадані історії, які здатні переплести найфантастичнішим чином.

5. Рак

Цей знак води перемагає своєю тихою впертістю – навіть якщо його загнали в "нірку". Адже аргументи можна висувати і звідти. Причому роблять раки це делікатно, без зайвого натиску, наполягаючи саме на своїй точці зору, а не викриваючи опонента в хибності суджень.

Раніше ми публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.

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