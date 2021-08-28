Настоящая революция в жизни: кому из знаков Зодиака повезет 28 и 29 августа

Гороскоп на 28-29 августа

Субботу астрологи называют революционным днем, так как кардинальные изменения могут коснуться любых сфер жизни – от смены общественного строя до ремонта в квартире. Добиться желаемого поможет энергия высших сил. Можно запускать любые начинания, главное, чтобы они несли в себе перемены. Иначе – они будут провальными.

В воскресенье стоит подвести итоги не только собственных действий, но и проанализировать то, что принесли в вашу жизнь различные события. Этот опыт вы со временем назовете мудростью, а полученные навыки точно пригодятся в будущем.

Каким знакам Зодиака повезет 28-29 августа

Телец

Астрологи сулят Тельцам везение в финансовой сфере – могут быть события различного масштаба. Неожиданная и вполне приличная прибыль, повышение зарплаты, премия, дорогой подарок, о котором давно мечталось. Удача будет на стороне тех, чья работа связана с торговлей. Возможны удачные продажи или покупки со значительной скидкой.

Близнецы

На выходных у Близнецов неожиданно откроется дар предвидения событий. Они смогут узнать, что их ждет, а также заглянуть в будущее тех, кто их окружает. Никакой мистики, у Близнецов включится подсознание, которое долго собирало крупицы информации и выдало готовый результат. Стоит отметить, что дар предсказывать будущее через несколько дней исчезнет, поэтому стоит воспользоваться шансом и приготовиться к тому, что ждет в будущем.

Козерог

На выходных Козерогам сильно захочется поработать и это даже к лучшему – за два выходных дня они смогут выполнить свой недельный план. Это поможет не только получить хорошее материальное вознаграждение, но доставит удовольствия от занятия любимым делом. Особый успех ждет тех, чья работа или хобби связаны с творчеством, есть шанс создать настоящий шедевр.