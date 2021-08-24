Конец лета поможет стать богаче этим знакам Зодиака: счастливчиков всего четверо!

Гороскоп на последнюю неделю августа говорит о том, что этот период станет активным и приятным. Ожидается много встреч, в делах пойдет подъем, а энергии и сил хватит на все задуманное.

Телец

Звезды и планеты дадут возможность спокойно заработать. Для этого нужно избавиться от негативных мыслей и постараться не переутомляться. В работе понадобиться напористость, но силы на отдых и общение стоит все же оставить. В конце недели можно запланировать шопинг, но перед покупкой астрологи рекомендуют дважды подумать.

Близнецы

Внутренний настрой привлечет удачу и Близнецам необходимо ею воспользоваться. Позитивные и активные Близнецы смогут свернуть горы, добиться выполнения своих целей и даже перевыполнить план в работе и бизнесе. Не лишними окажутся отличная память и творческий запал. Фокусируйтесь только на актуальных задачах.

Весы

Время удачи и успеха у Весов продолжается и деньги будут сами идти в руки. Будьте открытыми и готовыми к действиям. Постоянное движение принесет успех, усилит интуицию и создаст благоприятные условия для достижения потока. Можно отправляться в командировки и браться за любую работу.

Скорпион

Наступает очень активный период в финансовом плане у Скорпионов. Звезды и планеты помогут этим людям кардинально поменять свою жизнь. Можно совершать дорогостоящие покупки – недвижимость, автомобиль. Можно совершать крупные обменные сделки. Еще стоит потратить часть средств на реставрацию и ремонт старых вещей.