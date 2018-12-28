Избегайте суеты и спешки: что советуют звезды знакам Зодиака 28 декабря

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Не рекомендуются развлекательные и романтические мероприятия

Сегодня Луна в Деве советует сосредоточиться на деталях, особенно, связанных с уборкой или подготовительной работой перед Новым годом. Не рекомендуются развлекательные и романтические мероприятия. Сосредоточьте внимание на важных делах.

Выполняйте работу качественно и избегайте суеты и спешки, иначе совершите оплошность. Сегодняшний день подарит возможность сгладить противоречия, что будет максимально подходящей тактикой в текущий момент.

Овен

Сегодня рассудок Овнов будет затуманен, эмоции возьмут вверх, что приведет к конфликтам и ухудшению самочувствия. Если у вас есть тяга к эзотерике, то сегодня звезды рекомендуют отложить эту затею и не заниматься гаданиями или колдовством.

Телец

Отличный день для начала новых дел и завершения начатой работы, ремонта или благоустройства квартиры. Также хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их советы помогут вам в будущем.

Близнецы

У данного знака Зодиака сегодня усилится аура, жизненный потенциал и личное обаяние. День лучше посвятить общению с друзьями и близкими людьми. В рабочих моментах сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи.

Рак

Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции, поскольку сегодня из-за вспыльчивого нрава возникнет конфликтная ситуация. Помните, что холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях. Если не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, то достигнете желаемых результатов.

Лев

Хозяйственные дела будут сопровождать вас целый день. В любовной сфере сегодня все будет складываться благополучно. Звезды советуют следить за состоянием бюджета, ведь впереди вас ждут дополнительные материальные затраты.

Дева

Приток жизненных сил и свежих мыслей ожидает Дев 28 декабря. В любви не стремитесь главенствовать, придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня вам посчастливится решить проблемы личной жизни и осуществить давние мечты.

Весы

День благоприятен для спорта и путешествий. Общение с друзьями и близкими принесет положительные эмоции. Но во второй половине дня придется напрячься, поскольку вероятны домашние хлопоты либо неприятное известие.

Скорпион

Займитесь чем-то новым. Эмоциональный подъем поможет справиться с любыми задачами. Во второй половине дня общение с друзьями может принести разочарование. Поэтому меньше спорьте и ищите компромисс.

Стрелец

Общение в шумной компании, застолье или прием гостей могут привести к страданиям или конфликтам с близким человеком. Рекомендуется уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами. Но лучше посвятите день семье.

Козерог

Терпение и трудоспособность помогут продвинуться по карьерной лестнице. День неблагоприятный для контактов и деловых переговоров. Резкие смены настроения и дурное расположение духа могут негативно повлиять на работоспособность и любовную сферу.

Водолей

Творческие способности возрастают. День благоприятен для начала новых дел и привлечения к своим проектам единомышленников. Вероятно вас ожидает значительный прорыв в делах.

Рыбы

28 декабря принесет Рыбам новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения. Ждите хорошего известия, оно откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье и отказаться от употребления алкоголя.

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