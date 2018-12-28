Уникайте суєти і поспіху: що радять зірки знакам Зодіаку 28 грудня

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Не рекомендуються розважальні і романтичні заходи

Сьогодні Місяць у Діві радить зосередитися на деталях, особливо, пов'язаних з прибиранням або підготовчою роботою перед Новим роком. Не рекомендуються розважальні і романтичні заходи. Зосередьте увагу на важливих справах.

Виконуйте роботу якісно і уникайте суєти і поспіху, інакше зробите помилку. Сьогоднішній день подарує можливість згладити суперечності, що буде максимально відповідною тактикою в поточний момент.

Овен

Сьогодні розум Овнів буде затуманений, емоції візьмуть верх, що призведе до конфліктів та погіршенню самопочуття. Якщо у вас є тяга до езотерики, то сьогодні зірки рекомендують відкласти цю затію і не займатися ворожінням або чаклунством.

Телець

Відмінний день для початку нових справ і завершення розпочатої роботи, ремонту або благоустрою квартири. Також хороший день для колективної роботи, спільних заходів. Прислухайтеся до порад друзів. Їх поради допоможуть вам в майбутньому.

Близнюки

У даного знака Зодіаку сьогодні посилиться аура, життєвий потенціал і особиста чарівність. День краще присвятити спілкуванню з друзями і близькими людьми. У робочих моментах зосередьтеся на головному і не відволікайтеся на дрібниці.

Рак

Зірки радять час від часу стримувати свої емоції, оскільки сьогодні може виникнути конфліктна ситуація. Пам'ятайте, що холодний розум – найкращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Якщо не підете на поводу марнославства та гордині, то досягнете бажаних результатів.

Лев

Господарські справи будуть супроводжувати вас цілий день. В любовній сфері сьогодні все буде складатися благополучно. Зірки радять стежити за станом бюджету, адже попереду вас чекають додаткові матеріальні витрати.

Діва

Приплив життєвих сил і свіжих думок очікує Дів 28 грудня. В любові не прагніть домінувати, дотримуйтеся золотої середини. Ймовірно, саме сьогодні вам пощастить вирішити проблеми особистого життя і здійснити давні мрії.

Терези

День сприятливий для спорту і подорожей. Спілкування з друзями і близькими принесе позитивні емоції. Але у другій половині дня доведеться напружитися, оскільки вірогідні домашні клопоти або неприємна звістка.

Скорпіон

Займіться чимось новим. Емоційний підйом допоможе впоратися з будь-якими завданнями. У другій половині дня спілкування з друзями може принести розчарування. Тому менше сперечайтеся і шукайте компроміс.

Стрілець

Спілкування в галасливій компанії та прийом гостей можуть призвести до страждань або конфліктів з близькою людиною. Рекомендується усамітнення, зосередженість, заглибленість у себе. Займатися можна тільки найбільш нагальними побутовими проблемами. Але краще присвятіть день сім'ї.

Козеріг

Терпіння і працездатність допоможуть просунутися по кар'єрних сходах. День несприятливий для контактів і ділових переговорів. Різкі зміни настрою і поганий настрій можуть негативно вплинути на працездатність і любовну сферу.

Водолій

Творчі здібності зростають. День сприятливий для початку нових справ і залучення до своїх проектів однодумців. Ймовірно вас очікує значний прорив у справах.

Риби

28 грудня принесе Рибам нове знайомство, яке згодом переросте у серйозні стосунки. Чекайте гарної новини, яка відкриє нові горизонти. Зірки радять звернути увагу на здоров'я і відмовитися від вживання алкоголю.

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