Ідеальна можливість змінити життя: гороскоп на січень 2019 року

Колаж РБК-Україна

Січень — час розкрити свою індивідуальність

Протягом січня кожен із знаків зможе розкрити свою індивідуальність та досягти успіху в окремих сферах життя. Ваги знайдуть свою любов, скорпіони можуть досягти гармонії, овни — боротися за своє щастя. Про це повідомляє Allure.

Загальний гороскоп на січень 2019

Козеріг традиційно асоціюється з патріархатом, тому під небом січня ви можете переглянути ваші відносини між владою і силою, можливі зміни в робочих відносинах, збільшення відповідальності вдома. Затемнення, яке трапиться 5 січня не обіцяє нічого хорошого, але завдяки впливу позиції Сатурна можна не нашкодити собі залишаючись самим собою.

У неділю, 6 січня, Уран — планета інновацій – завершує свій ретроградний цикл в Овні. Урану залишилося всього два місяці на небі Овна, перш ніж він перейде в сузір'я Тельця, тому максимально використовуйте цей час, щоб висловити індивідуальність, творіть. Знак овну асоціюється з поняттям власного "я", тому не пропустіть шанс вразити всіх своєю внутрішньою енергією і талантом.

Друга половина січня, ймовірно, викличе деякі потрясіння в суспільстві, оскільки бунтівний сезон Водолія починається у неділю, 20 січня. Вільний дух Водолія асоціюється з інноваціями, технологіями і гуманізмом, тому під цим небом колективна свідомість буде ставати все більш глобальною. На макрорівні ми повинні очікувати деякої напруженості в міжособистісних і робочих відносинах, особливо у понеділок, 21 січня, коли очікується останнє затемнення в серії "Лев-Водолій". Січневе місячне затемнення буде мотивувати нас використовувати наші особисті ресурси, вплив та престиж для кардинальних змін. Не бійтеся чинити опір, виступаючи проти несправедливості, в цьому місяці важливо боротися. Січень — відмінний час для зміни способу життя, прищеплення нових звичок.

Колаж РБК-Україна

Гороскоп за знаками зодіаку на січень 2019

Овен (21 березня — 19 квітня)

З 6 січня, коли Уран знову почне рухатися вперед під вашим власним знаком, не бійтеся чинити оп

Телець (20 квітня — 20 травня)

Новий астрологічний сезон розпочнеться для вас у неділю, 20 січня, коли відбудеться останнє затемнення Водолія. Відредагуйте своє резюме, розправте свій шикарний костюм і приготуйтеся прикрасити свій кутовий офіс. Це вдалий час для розкриття професійних устремлінь, тому не бійтеся спиратися на будь-які цікаві кар'єрні можливості, представлені в другій половині місяця.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Січень обіцяє Близнюкам подвоєння фінансів, проте важливо бути обережним і триматися подалі від сумнівних операцій, остерігатися шахраїв і тримати свої кошти в надійному місці, щоб не втратити вдвічі більше.

Рак (21 червня — 22 липня)

Для Раку січень — дуже успішний час. 2019 рік починається з різкого сонячного затемнення в Козерозі (ваш протилежний знак) в суботу, 5 січня. Для вас цей місячний день дуже важливий, тому не дивуйтеся, якщо ви виявите шокуючі новини про партнера на початку року. Але всі звістки (навіть негативні) в кінцевому рахунку обернуться для вас удачею.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Самотні Леви незабаром зустрінуть свій "прайд" або хоча б другу половинку. Ті хто вже перебуває у відносинах стане більш серйозно ставитися до свого партнера. Якщо останні два роки були складними, після 21 січня це пройде разом з затемненням Лева-Водолія.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

У Дів в січні з'являться творчі сили і мотивація творити нові проекти, розвиватися, читати й надихатися. Це час насичувати себе новими ідеями, який пізніше ви зможете успішно реалізувати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

У Терезів зміцнитися чи знайдеться любов. Під знаком Овна Терези переглянуть свої відносини з другою половинкою. Це може привести до розриву, але не варто заздалегідь засмучуватися. Терези можуть просто змінити свій світогляд, погляди на відносини, що допоможе їм зміцнитися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

До кінця цього місяця ви будете інвестувати у свій особистий простір. Подумайте про те, щоб зробити перепланування будинку, придбати нові меблі або просто перебудувати своє оточення, щоб зробити своє життя більш гармонійним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Кінець січня – відмінний час, щоб відновити зв'язок з друзями і наповнити свій соціальний календар веселими і насиченими заходами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

А козерогам в цьому місяці можна все — зірки розташовують до кар'єрного просування, створення сім'ї, пошуку відносин, зміцнення взаємин з друзями і особистісному зростанню.

Нагадаємо, що раніше астролог розповіла про те, як правильно загадати бажання.

Раніше ми давали любовний гороскоп на січень 2019 року.