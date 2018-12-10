Гороскоп на сегодня: что советуют звезды всем знакам Зодиака

Иллюстративное фото (pixabay_com_Alexas_Fotos)

10 декабря лучше быть осторожными с деньгами и с финансовыми проектами

Сегодня, 10 декабря, звезды призывают все знаки Зодиака к обдуманным шагам и к планированию. И если вы задумали что-нибуть грандиозное, лучше перенести реализацию на другой день. Так, во избежание финансовых потерь, желательно сегодня даже не пытаться воплощать задуманное в жизнь, пишет zakarpatpost.net.

Кстати, нужно быть особенно осторожными с деньгами - как с покупками, так и с финансовыми проектами либо вложениями.

Сегодня Овнам лучше задуматься над тем, как повысить свою планку. Сейчас - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги представителям этого знака Зодиака лучше сделать, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

10 декабря в любых делах Тельца будет трудно отличить важное от неважного. Он может оказывать важное значение второстепенным вопросом и вместе с тем совершенно забывать о своих основных обязанностях. Большую часть дня Телец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или чем-то его заинтересовали.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Близнецам звезды гороскопа советуют в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Конечно, это нелегко, однако день склоняет представителей этого знака Зодиака к самостоятельности, поиска своего пути в жизни и своего собственного "Я".

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Сегодня Раки будут порхать, как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственных дел и обязанностей, а второе - к конкурентам, которым сейчас лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Рака можно только посочувствовать.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

За что бы Львы сегодняне брались, звезды гороскопа советуют им не спешить, так как существует риск принять необдуманное решение. Но помните, что этот день будет склонять представителей этого знака Зодиака к поспешным шагам. Сегодня Льву лучше держать себя в руках. Сейчас ему лучше вообще больше отдыхать и наслаждаться приятной музыкой.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Сегодня у Дев наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Дев, и хотя в ближайшее время возможны неизбежны волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Девы смогут не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинутся далеко вперед.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Весы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, что имеет отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может, Весы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Весам открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Сегодня Скорпиону лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Скорпиона мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако стоит прислушаться даже к наиболее фантастических и невероятных из них.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Сегодня для Стрельца хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать в цей день на повседневные домашние дела. Том более, звезды зодиака мало схиляють Стрельца к рутине, затем на внутреннюю в питании вибудовування хитроумных схем Ему просто не будет равных.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Сегодня для всех Козерогов - прекрасный день для бизнеса. Звезды гороскопа оказывают Козерогам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Козероги могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы только в том случае, если для этого они вложили много времени и сил в какой-то проект.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

В руках у Водолея сегодня все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Водолей настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Однако звезды гороскопа советуют сосредоточиться на чем-то одном.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Рыбам стоит немного отвлечься от работы. В финансовых делах будьте осторожны. Однако отдых с друзьями может оказаться очень полезным, особенно после работы. Они подскажут интересные идеи для перспективы.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Ранее мы писали о том, чего ожидать и как задобрить покровителя 2019 года, которым станет Желтая Земляная Свинья.

Также мы писали о советах для украинцев - что нужно успеть сделать до конца нынешнего года.

Напомним, гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи для всех знаков Зодиака готовит приятные перемены. Успешно будут решаться бытовые и финансовые вопросы, путешествия и деловые поездки пройдут с пользой и доставят удовольствие. Именно этим сферам покровительствует символ наступающего года в астрологическом прогнозе для каждого знака.

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Видео: РБК-Украина