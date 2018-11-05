Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Весам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что последний месяц осени сулит для Весов - в Гороскопе от РБК-LITE

Известная украинская парапсихолог и метафизик Наталия Милагра рассказала о том, чего ждать в ноябре 2018 Весам.

По словам специалиста, представители этого знака на протяжении последнего месяца осени должны обращать внимание на все, что связано с личными инвестициями и деньгами.

Более того, подчеркивает Милагра, инвестиции в отношения также являются инвестицией времени.

"Насколько ценны ваши отношения? Возможно, вы привносите ценность в жизнь своего партнера, но не чувствуете, что получаете то же самое взамен", - резюмироовала специалист.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее мы писали о том, что по дате рождения можно узнать, что нас ждет в будущем, по какой причине наша судьба складывается так, а не иначе.

Видео: РБК-Украина