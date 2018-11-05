Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Терезам

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Останній місяць осені обіцяє для Терезів - в Гороскопі від РБК-LITE

Відома українська парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра розповіла про те, чого чекати в листопаді 2018 Терезам.

За словами фахівця, представники цього знака протягом останнього місяця осені повинні звертати увагу на все, що пов'язане з особистими інвестиціями й грошима.

Більш того, підкреслює Милагра, інвестиції у відносини також є інвестицією часу.

"Наскільки цінні ваші відносини? Можливо, ви привносите цінність життя свого партнера, але не відчуваєте, що ви отримуєте те ж саме натомість", - резюмироовала фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

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Відео: РБК-Україна