Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити

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Про те, чого чекати всім знакам Зодіаку в листопаді - в матеріалі РБК-LITE

Відома метафізик і парапсихолог Наталія Милагра розповіла РБК-LITE про те, чого чекати в листопаді 2018 року Ракам, Стрільцям, Водоліям, Близнюкам, Дівам, Левам, Терезам, Скорпіонам, Козерогам, Рибам, Овнам і Тільцям.

Що чекає різні знаки Зодіаку в коханні, стосунках, кар'єрі; що можна і чого не можна робити в останній місяць осені - читайте в нашому матеріалі.

Овен

У вас виникне бажання мати більше прав на вашу власність. Ідеальний час для того, що б зайнятися цим питанням. Велика ймовірність знайти свою другу половинку. У існуючих стосунках ви зможете знайти компроміс, це буде сприяти спільному зростанню та прояву кращого один в одному. Напруга, що виникла у відносинах, допоможе вам зблизитися і вдосконалити один одного.

Телець

В цьому місяці актуалізується тема шлюбу і відносин. Навіть звичайне захоплення може перерости у велику любов. Загостриться природне прагнення бути у відносинах. Будьте реалістичні у виборі партнера. Ваш емоційний настрій може створити багато ілюзій навколо вашого обранця.

Близнюки

Для вас актуалізується сфера вашої діяльності. Вам буде складно контролювати результат, навіть у тому, що ви робили неодноразово. Не турбуйтеся про речі, які не підвладні, і якщо ви намагаєтеся контролювати іншу людину, відпустіть кермо управління. Дозвольте собі довіряти процесу. Ви отримаєте набагато більше задоволення, якщо зробите це.

Рак

Цей місяць для вас період романтики і шлюбних ігор. Ви захочете глибше зрозуміти свої почуття і ставлення до партнера. Виникне бажання багато говорити про це. Важливим буде розкрити в собі здатність вміти як давати, так і отримувати у відносинах.

Лев

Для вас особливо важливим стане питання безпеки. Доведеться переглянути, ваше вміння бути самим собою, перебуваючи у відносинах, не порушуючи особисті кордону. Просто зосередьтеся на забавних аспектах буття з іншим людиною і постарайтеся не надто зосереджуватися на тому, чи будуть відносини тривати вічно.

Діва

Іноді ви не будете розуміти , в якому напрямку рухатися, поки не пройде якийсь час. Можливо, ви перебуваєте в ситуації, коли багато речей нові для вас, і ви не знаєте, чи правильні ваші дії. Ваше слово буде мати велику силу. У відносинах вибирайте дружній аспект і створюйте довіру один до одного.

Терези

Все, що пов'язано з особистими інвестиціями й грошима буде вимагати вашої уваги протягом цього місяця. Інвестиції у відносини також є інвестицією вашого часу. Наскільки цінні ваші відносини? Можливо, ви привносите цінність життя свого партнера, але не відчуваєте, що ви отримуєте те ж саме натомість.

Скорпіон

Особистий розвиток буде першорядним для вас у цьому місяці. Те, чому ви приділите найбільшу кількість уваги, принесе більше результату. Якщо ви хочете більше любові, зосередьтеся на цьому. Якщо ви хочете більше щастя, розгляньте його в маленьких речах, які його виявляють у вашому житті, щоб отримати ще більше щастя. У сфері кохання зробіть те ж саме. Чим більше позитивних якостей ви будете помічати в партнері, тим більшу кількість їх ви виявите.

Стрілець

Ваші приховані таланти зажадають проявів. Умови для їх реалізації будуть сприятливі. У відносинах вийде на поверхню конфлікт, що давно назрівало. І це буде ідеальний час для його вирішення. Ви навіть можете відчути, що ця проблема - єдине, що утримує вас від вашого щастя.

Козеріг

Все, що стосується дружніх відносин, буде особливо важливим для вас у цьому місяці. Козеріг, якщо ви у відносинах або зустрічаєтеся, ви можете помітити, що ваш партнер підходить вам, але є речі, які здаються не зовсім правильними. Можливо, ви не достатньо з'єднані на духовному рівні, як це було спочатку, або вам просто потрібно дізнатися один одного трохи більше. Знайдіть час піти вглиб ваших відносин.

Водолій

Ваша кар'єра вимагає максимум уваги. Ви повинні будете остаточно визначитися, в якому напрямку рухатися. Багатьом речам у сфері любові, просто дозвольте статися. Коли обидві людини хочуть одного і того ж, все відбувається саме так, як повинно. Будьте делікатні, що б уникнути нав'язування свого наміру іншим, ви можете виявитися не праві.

Риби

Подорожі і навчання, ось що буде важливим для вас у цьому місяці. Коли ви зустрінете когось, кого ви відчуєте близьких собі за духом, ви можете розвинути бурхливу фантазію про те, якими можуть бути ваші відносини. Просто сповільнився, і нехай події розгортаються несподіваним для вас способом. Віддайте кермо правління вашої реальності і нехай почнеться справжній роман.

Раніше Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Також РБК-LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити кохання у своє життя.

Відео: РБК-Україна