"Открывается портал": 12 декабря начинается период бесконечных возможностей

Фото: pixabay.com

Не упускайте своих возможностей в этот день - вселенная дарит шанс каждому

12 декабря 2018 года украинцев ожидает период бесконечных возможностей. Об этом сообщила известный украинский метафизик-парапсихолог Наталия Милагра на странице в Facebook. А возможности упускать действительно не стоит, поскольку все 12 измерений нашей вселенной завтра будут в необычайной активной фазе.

"12:12 - это священный день настройки со всеми 12 измерениями нашей вселенной, - написала она в своем блоге. - За шаг в этот волшебный портал, вы уже вдыхаете световые коды 12:12 для активации кристальной ДНК в вашем теле света".

Фото: pixabay.com

Кроме того, по ее мнению, 12 декабря в 12:21 по киевскому времени открывается портал с чистой творческой энергией из центра галактики. Этот момент и станет началом периода бесконечных возможностей.

"В квантовом вихре, все негативные и позитивные силы взаимодействуют, смешиваются, объединяются и усиливают, чтобы устранить полярность и создать нулевую точку баланса в нашем уме", - утверждает парапсихолог Наталия Милагра.

Так же она уточнила, что важно в этот период активировать "свет в разуме". И, если вы практикуете визуализации своих желаний, то этот активный свет поможет их исполнению.

"Не пропустите этот необыкновенный момент, чтобы кристаллизировать план жизни вашей души", - подытожила метафизик.

Кроме того, у нас есть полезная информация о том, что нужно успеть сделать до конца 2018 года. До наступления 2019 года остается все меньше времени, но к этому событию каждому из нас еще нужно успеть подготовиться.

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