"Відкривається портал": 12 грудня починається період нескінченних можливостей

Фото: pixabay.com

Не втрачайте своїх можливостей у цей день - всесвіт надає шанс кожному

12 грудня 2018 року українців чекає період нескінченних можливостей. Про це повідомила відомий український метафізик-парапсихолог Наталія Мілагра на сторінці Facebook. А можливості втрачати дійсно не варто, оскільки всі 12 вимірювань нашого всесвіту завтра будуть у надзвичайній активній фазі.

"12:12 - це священний день налаштування з усіма 12 вимірами нашого всесвіту, - написала вона у своєму блозі. - За крок у цей чарівний портал, коли ви вдихаєте світлові коди 12:12 для активації кришталевій ДНК у вашому тілі світла".

Фото: pixabay.com

Крім того, на її думку, 12 грудня о 12:21 за київським часом відкривається портал з чистою творчою енергією з центру галактики. Цей момент і стане початком періоду нескінечних можливостей.

"У квантовому вихорі, всі негативні і позитивні сили взаємодіють, переплітаються, поєднуються і підсилюють, щоб усунути полярність і створити нульову точку балансу в нашому розумі", - стверджує парапсихолог Наталія Мілагра.

Так само вона уточнила, що важливо в цей період активувати "світло в розумі". І, якщо ви практикуєте візуалізації своїх бажань, то цей активний світло допоможе їх виконання.

"Не пропустіть цей незвичайний момент, щоб кристалізувати план життя вашої душі", - підсумувала метафізик.

Крім того, у нас є корисна інформація про те, що потрібно встигнути зробити до кінця 2018 року. До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

Також ми писали про те, що китайський календар складається із знаків, які символізують тварин і стихії, і наступаючий рік завершує дванадцятирічний цикл. За гороскопом новий рік 2019 стане роком Жовтої Свині (Кабана), дізнайтеся - чого ж чекати від цього знака?

Яскраві міста для зустрічі нового року в нашій добірці (відео: РБК-Україна)