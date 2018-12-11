ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Відкривається портал": 12 грудня починається період нескінченних можливостей

Lite » Гороскоп 11.12.2018 - 19:10
"Відкривається портал": 12 грудня починається період нескінченних можливостей
Фото: pixabay.com

Не втрачайте своїх можливостей у цей день - всесвіт надає шанс кожному

12 грудня 2018 року українців чекає період нескінченних можливостей. Про це повідомила відомий український метафізик-парапсихолог Наталія Мілагра на сторінці Facebook. А можливості втрачати дійсно не варто, оскільки всі 12 вимірювань нашого всесвіту завтра будуть у надзвичайній активній фазі.

"12:12 - це священний день налаштування з усіма 12 вимірами нашого всесвіту, - написала вона у своєму блозі. - За крок у цей чарівний портал, коли ви вдихаєте світлові коди 12:12 для активації кришталевій ДНК у вашому тілі світла".

&quot;Відкривається портал&quot;: 12 грудня починається період нескінченних можливостейФото: pixabay.com

Крім того, на її думку, 12 грудня о 12:21 за київським часом відкривається портал з чистою творчою енергією з центру галактики. Цей момент і стане початком періоду нескінечних можливостей.

"У квантовому вихорі, всі негативні і позитивні сили взаємодіють, переплітаються, поєднуються і підсилюють, щоб усунути полярність і створити нульову точку балансу в нашому розумі", - стверджує парапсихолог Наталія Мілагра.

Так само вона уточнила, що важливо в цей період активувати "світло в розумі". І, якщо ви практикуєте візуалізації своїх бажань, то цей активний світло допоможе їх виконання.

"Не пропустіть цей незвичайний момент, щоб кристалізувати план життя вашої душі", - підсумувала метафізик.

Крім того, у нас є корисна інформація про те, що потрібно встигнути зробити до кінця 2018 року. До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

Також ми писали про те, що китайський календар складається із знаків, які символізують тварин і стихії, і наступаючий рік завершує дванадцятирічний цикл. За гороскопом новий рік 2019 стане роком Жовтої Свині (Кабана), дізнайтеся - чого ж чекати від цього знака?

Яскраві міста для зустрічі нового року в нашій добірці (відео: РБК-Україна)

Східний гороскоп на 2019 рік: що чекає на всі знаки Зодіаку Яка тварина стане символом 2019 року
Новини України гороскопдекабрь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся