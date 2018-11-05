Щоб благополуччя не покидало: що робити українцям напередодні Нового Місяця

Колаж РБК-Україна

Експерт розповіла українцям, як стати щасливішими в період Старого Місяця

Коли Місяць іде на спад, саме час взятися за справи. Особливо за кілька днів до Нового Місяця, коли енергетика цієї місячної фази стає сильнішою. Про це розповіла відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

"У кожного з нас є список запланованих справ - не важливо, чи висить він на вашому холодильнику, записаний у щоденнику чи складається тільки в голові. Але іноді проходить багато часу, перш ніж ми викреслюємо зі списку кілька особливо складних пунктів. Поки Місяць не оновився, саме час рішуче покінчити з тими завданнями, які відмінно і з успіхом завершуються саме на в період Старого Місяця", - написала фахівець на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, щоб не пропустити сприятливий момент, можна просто відстежувати місячний календар. І поки Молодик не вступив у свої права, зі спокійною душею займатися сприятливими для цього часу діями.

Так, Мілагра пропонує українцям, які хочуть стати щасливішими, вибрати заняття на Старий Місяць з такого списку:

дієта, оздоровче голодування, очищення організму;

прибирання, позбавлення від всього непотрібного;

роздача боргів, позик, погашення кредитів;

порядок у документах, папках на комп'ютері, фотографіях;

емоційний і ментальний детокс.

"Енергетика Старого Місяця - це енергія спаду. Саме тому, щоб обернути її собі на благо, подумайте, від чого б вам хотілося б позбутися. Старий Місяць підходить для цього якнайкраще", - говорить експерт.

Наприклад, якщо ви втомилися від постійних позик, продумайте витрати і постарайтеся віддати все, що заборгували, і тоді, разом з Новим Місяцем до вас прийдуть нові можливості.

Не справляєтеся з завалами на роботі? Перевірте, чи немає у вас звички зберігати документи в безладді, і розберіть їх.

А щоб вас не покидало благополуччя, ви можете не просто вдало завершити справи зі списку вище, але і перетворити кожну справу в ритуал.

Наталія Мілагра (фото: facebook.com/melagra)

"Старий Місяць - це час, коли можна підвести підсумки, розлучитися зі всім неприємним, пробачити собі помилки і вдихнути на повні груди. Саме такі періодичні "розхламлення" існуючих завалів в свідомості, емоціях, тіле, просторі будинку допомагають істотно поліпшити багато сфер життя", - резюмувала Наталія.

Раніше Мілагра розповіла, чого чекати в листопаді 2018 року Ракам, Стрільцям, Водоліям, Близнюкам, Дівам, Левам, Терезам, Скорпіонам, Козерогам, Рибам, Овнам і Тільцям.

Відео: РБК-Україна