Здоровая замена кофе: диетолог назвала полезный напиток для кофеманов

Эксперт озвучила плюсы и минусы напитка-альтернативы кофе
Найти полноценную замену кофе – задачи практически не решаемая, но есть отличный альтернативный напиток, который дарит бодрость и энергии и, при этом, является полезным и богатым ценными веществами. О плюсах и минусах чая матча и его влиянии на организм рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.
Матча – японский зеленый чай, листья, измельченные в порошок ярко-зеленого оттенка. Такой насыщенный цвет они приобретают за счет повышенной выработки хлорофилла (специальная техника: перед сбором их прячут от солнца). Особенность и самое существенное отличие от всех видов чая — его не заваривают, а взбивают венчиком.
Матча вошел в моду на "огромной скорости" (не без усилий маркетологов) и действительно полезен, но не все так "безоблачно". Есть плюсы и минусы.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Плюсы:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Минусы:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Матча можно пити и получать только пользу. Главное знать меру и соблюдать несколько правил:
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