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Здорова заміна кави: дієтолог назвала корисний напій для кавоманів


Експерт озвучила плюси і мінуси напою-альтернативи каві

Знайти повноцінну заміну каві – завдання практично не з легких, але є відмінний альтернативний напій, що дарує бадьорість і енергію і, при цьому, є корисним і багатим цінними речовинами. Про плюси і мінуси чаю матча і його вплив на організм розповіла в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.

Матча – японський зелений чай, листя, подрібнені в порошок яскраво-зеленого відтінку. Такий насичений колір вони набувають за рахунок підвищеного вироблення хлорофілу (спеціальна техніка: перед збиранням їх ховають від сонця). Особливість і найсуттєвіша відмінність від усіх видів чаю — його не заварюють, а збивають вінчиком.

Матчу увійшов у моду на "величезній швидкості" (не без зусиль маркетологів) і дійсно корисний, але не все так "безхмарно". Є плюси і мінуси.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плюси:

  • містить велику кількість антиоксидантів;
  • великий вміст хлорофілу (тому і колір настільки насичений);
  • знижує рівень холестерину та глюкози;
  • позитивно впливає на стінки судин (на відміну від кави);
  • є (поки що) екологічно чистим продуктом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мінуси:

  • впливає нервову систему і "виснажує" нервові клітини, хоч і впливає менш агресивно, ніж кава. Кофеїн не дає нам додаткові сили, він використовує ресурси організму, ще більше виснажуючи їх;
  • це не "відвар" з чаю/трав, а сам чайний лист. Листя будь-якого чаю містять алкалоїди (це, наприклад, кофеїн, теобромін, аденін і т. д.). Тобто речовини, які у великій концентрації можуть нашкодити. І коли ми заварюємо чай, їх концентрація знижується, а от коли їмо весь листок, то отримуємо всі 100%;
  • висококонцентрований продукти - може спрацювати як тригер алергії;
  • при зловживанні також порушує роботу кишечника (тут як з будь-яким продуктом).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Матча можна пити і отримувати тільки користь. Головне знати міру і дотримуватися кількох правил:

  • пийте замість чаю, кави та інших напоїв з кофеїном;
  • в день достатньо максимум 2 ч. л. (у сухому вигляді) для здорової людини. Не забувайте про шкоду будь-якого продукту при вживанні в підвищеній концентрації;
  • як всі напої з кофеїном — пийте його до 17.00.

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