Здорова заміна кави: дієтолог назвала корисний напій для кавоманів

Експерт озвучила плюси і мінуси напою-альтернативи каві
Знайти повноцінну заміну каві – завдання практично не з легких, але є відмінний альтернативний напій, що дарує бадьорість і енергію і, при цьому, є корисним і багатим цінними речовинами. Про плюси і мінуси чаю матча і його вплив на організм розповіла в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.
Матча – японський зелений чай, листя, подрібнені в порошок яскраво-зеленого відтінку. Такий насичений колір вони набувають за рахунок підвищеного вироблення хлорофілу (спеціальна техніка: перед збиранням їх ховають від сонця). Особливість і найсуттєвіша відмінність від усіх видів чаю — його не заварюють, а збивають вінчиком.
Матчу увійшов у моду на "величезній швидкості" (не без зусиль маркетологів) і дійсно корисний, але не все так "безхмарно". Є плюси і мінуси.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Плюси:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Мінуси:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Матча можна пити і отримувати тільки користь. Головне знати міру і дотримуватися кількох правил:
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