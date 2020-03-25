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Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога

Lite » Їжа 25.03.2020 - 08:37
Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, з чого повинен складатися правильний сніданок тих, що худнуть

Чим більш ситним буде сніданок, тим менше буде хотітися їсти протягом дня. А коли апетит під контролем, тоді ви точно не будете переїдати, та ще й будете худнути комфортно, без почуття голоду! Анти ПП нутриціолог і тренер Катя, яка раніше поділилася інструкцією по грамотному схудненню, на своїй сторінці в Instagram перерахувала важливі правила ранкового прийому їжі для бажаючих схуднути.

Експерт зазначила, що насичуваність нам дають білок і жири.

Тому сніданки по типу:

  • вівсянка+мед/сухофрукти
  • чай/кава+солодощі
  • сир+мед+сухофрукти
  • овочевий салат+фрукт
  • овочевий суп+хліб


це ПОГАНІ сніданки!
У них є тільки вуглеводи, які наситять вас на 1-2 години і змусять постійно щось кидати в рот до обіду, а значить перебирати добовий калораж.

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ви насичуєтеся від таких сніданків, то вам дуже пощастило. Але більшості такі сніданки не допомагають схуднути, а лише розпалюють апетит і я тому яскраве підтвердження. Якщо я поснідаю тільки вівсянкою з медом, то через 2 години я вже голодна як вовк.

Тому до вуглеводів обов'язково потрібно додавати білок і жири - яйця, горіхи, сир, масло, сметану. А щоб зробити сніданок корисніше, намагайтеся додавати хоча б 1 овоч або фрукт.

Перетворюємо звичайні сніданки в сніданки для схуднення:

  • вівсянка+мед/сухофрукти +верш.масло, сир/яйце
  • чай/кава+солодощі +яєчня і помідор
  • сир+мед+сухофрукти +сметана/горіхи АБО +яйце і зробити запіканку/сирники
  • овочевий салатик+фрукт +варене яйце/сир в салат
  • овочевий суп+хліб +верш.масло і сир

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Після таких добавок калорійність сніданку збільшиться, але не так сильно, як за рахунок кусочничеств між сніданком і обідом.


Сніданок повинен становити 30-35% від добового калоражу при 3-разовому харчуванні, це близько 500 ккал при добовому калоражу в 1500 ккал. І, повірте, в 500 ккал можна вмістити багато їжі, наприклад:

  • Яєчня з 2-х яєць
  • Хліб 30г+сир твердий 20г
  • Огірок 100г
  • Банан 110г
  • і навіть залишиться місце на 1 цукерку або шоколад 15г


Так, до речі, якщо ваш сніданок переважно несолодкий (яєчня/каша/бутерброд), то нічого страшного не трапиться, якщо ви закінчите його якийсь солодкістю. Головне - не виходити за межі вашого калоражу!

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

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