Що їсти на сніданок, щоб схуднути: правила від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, з чого повинен складатися правильний сніданок тих, що худнуть

Чим більш ситним буде сніданок, тим менше буде хотітися їсти протягом дня. А коли апетит під контролем, тоді ви точно не будете переїдати, та ще й будете худнути комфортно, без почуття голоду! Анти ПП нутриціолог і тренер Катя, яка раніше поділилася інструкцією по грамотному схудненню, на своїй сторінці в Instagram перерахувала важливі правила ранкового прийому їжі для бажаючих схуднути.

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Експерт зазначила, що насичуваність нам дають білок і жири.

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Тому сніданки по типу:

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вівсянка+мед/сухофрукти

чай/кава+солодощі

сир+мед+сухофрукти

овочевий салат+фрукт

овочевий суп+хліб

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це ПОГАНІ сніданки!

У них є тільки вуглеводи, які наситять вас на 1-2 години і змусять постійно щось кидати в рот до обіду, а значить перебирати добовий калораж.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо ви насичуєтеся від таких сніданків, то вам дуже пощастило. Але більшості такі сніданки не допомагають схуднути, а лише розпалюють апетит і я тому яскраве підтвердження. Якщо я поснідаю тільки вівсянкою з медом, то через 2 години я вже голодна як вовк.

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Тому до вуглеводів обов'язково потрібно додавати білок і жири - яйця, горіхи, сир, масло, сметану. А щоб зробити сніданок корисніше, намагайтеся додавати хоча б 1 овоч або фрукт.

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Перетворюємо звичайні сніданки в сніданки для схуднення:

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вівсянка+мед/сухофрукти +верш.масло, сир/яйце

чай/кава+солодощі +яєчня і помідор

сир+мед+сухофрукти +сметана/горіхи АБО +яйце і зробити запіканку/сирники

овочевий салатик+фрукт +варене яйце/сир в салат

овочевий суп+хліб +верш.масло і сир

Ілюстративне фото (pexels.com)

Після таких добавок калорійність сніданку збільшиться, але не так сильно, як за рахунок кусочничеств між сніданком і обідом.

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Сніданок повинен становити 30-35% від добового калоражу при 3-разовому харчуванні, це близько 500 ккал при добовому калоражу в 1500 ккал. І, повірте, в 500 ккал можна вмістити багато їжі, наприклад:

Яєчня з 2-х яєць

Хліб 30г+сир твердий 20г

Огірок 100г

Банан 110г

і навіть залишиться місце на 1 цукерку або шоколад 15г

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Так, до речі, якщо ваш сніданок переважно несолодкий (яєчня/каша/бутерброд), то нічого страшного не трапиться, якщо ви закінчите його якийсь солодкістю. Головне - не виходити за межі вашого калоражу!

Ілюстративне фото (pexels.com)

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