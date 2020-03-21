Как не наесть бока, сидя дома в карантине: советы фитнес-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Девушка рассказала, как удержать себя в форме

Во время карантина мы намного меньше двигаемся, к тому же отменяются походы в спортзал. Кроме того, велик шанс начать больше есть - даже просто от скуки. Популярный фитнес-блогер Таня, которая ранее показала свои любимые упражнения для пресса, на странице в Instagram поделилась эффективными советами, как не наесть бока, сидя дома в карантине.

Удержать себя в форме поможет:

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Расчитай КБЖУ

Самое время провести расчеты, если ранее у вас небыло времени! Используйте формулу Харриса-Бенедикта. Так же, обратите внимание что ваша двигательная активности снизилась и если вы худеете, делайте дефицит 15-20%

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Тренируйся дома

Мой канал TGYM с тренировками как нельзя кстати. Занятия на любой вкус с инвентарем или без! Можно составить программу на 2 недели или выполнить уже готовый комплекс.



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Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Не тащи домой фастфуд!

Все уже затарились продуктами? Если вы на пути в супермаркет, то старайтесь накладывать в корзину простые, понятные продукты. Старайтесь ограничить простые углеводы, не берите полуфабрикаты, пакетирование соки, газированные напитки. Вам будет проще от них отказаться если вы не будете тащить их домой.

Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

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Полезные перекусы под фильмы/сериалы.

Под интересный сериал можно незаметно съесть все запасы на карантин. Можно сделать нарезку овощей + хумус. Фрукты + арахисовая паста, а можно вместе приготовить банановые чипсы в духовке!

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Сделай генеральную уборку

Полезная трата калорий! Можно в день убирать досконально каждую комнату! Если совсем скучно, то можно вымыть окна снаружи или потолок.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Берегите себя и близких! Если вы живете с родителями или пожилыми бабушками, дедушками, будьте ответственны хотя бы ради их здоровья!

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Наверняка уже все знают, но повторюсь:

Мойте хорошо руки, протирайте телефон

Держите дистанцию от других людей

Кашляйте, чихайте в изгиб локтя

Не выходите без необходимости из дому

Напомним, травести-дива Монро поделилась своими лайфхаками, как не набрать вес во время карантина.