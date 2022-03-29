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Замороженное слоеное тесто: ошибки при готовке, которые мы допускаем чаще всего

Фото: Как правильно готовить замороженное слоеное тесто (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Слоеное тесто - едва ли не самое сложное в приготовлении, поэтому многие из нас выбирают готовый замороженный полуфабрикат, из которого можно крутить рогалики, слойки, штрудели, пироги и даже пахлаву. Однако здесь много нюансов, ведь даже готовое тесто можно испортить неосторожным обращением.

Как не наделать ошибок со слоеным тестом, пишет ресурс Shuba.

Чтобы выпечка удалась, помните о некоторых правилах

  • Размораживать слоеное тесто надо в холодильнике (до 10 часов), если нет времени - при комнатной температуре (до 3 часов). Но тогда на него надо осторожно нажимать каждые 15-20 минут.
  • Лучше размораживать в упаковке, чтобы тесто не высохло.
  • Начинайте работать с тестом, когда оно почти разморозилось, но не стало мягким.
  • Рабочую поверхность, на которой вы будете раскатывать тесто, надо хорошо посыпать мукой.
  • Раскатывать тесто обязательно в одном направлении, чтобы не повредить его структуру.
  • Если тесто надо порезать на кусочки, делайте это острым ножом, чтобы тесто не цеплялось за нож и не испортилась форма изделий.

Ранее мы писали, как приготовить дешевые рогалики на воде, когда нет молока, яиц и масла.

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