Замороженное слоеное тесто: ошибки при готовке, которые мы допускаем чаще всего

Слоеное тесто - едва ли не самое сложное в приготовлении, поэтому многие из нас выбирают готовый замороженный полуфабрикат, из которого можно крутить рогалики, слойки, штрудели, пироги и даже пахлаву. Однако здесь много нюансов, ведь даже готовое тесто можно испортить неосторожным обращением.
Как не наделать ошибок со слоеным тестом, пишет ресурс Shuba.
Ранее мы писали, как приготовить дешевые рогалики на воде, когда нет молока, яиц и масла.
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