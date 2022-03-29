RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заморожене листкове тісто: помилки при готуванні, які ми допускаємо найчастіше

Фото: Як правильно готувати заморожене листкове тісто (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Листкове тісто - чи не найскладніше в приготуванні, тому багато з нас обирає готовий заморожений напівфабрикат, з якого можна крутити рогалики, слойки, штруделі, пироги і навіть пахлаву. Проте тут багато нюансів, адже навіть готове тісто можна зіпсувати необережним поводженням.

Як не наробити помилок з листковим тістом, пише ресурс Shuba.

Щоб випічка вдалася, пам'ятайте про деякі правила

  • Розморожувати листкове тісто треба в холодильнику (до 10 годин), якщо немає часу - при кімнатній температурі (до 3 годин). Але тоді на нього треба обережно натискати кожні 15-20 хвилин.
  • Краще розморожувати в пакованні, щоб тісто не висохло.
  • Починайте працювати з тістом, коли воно майже розморозилося, але не стало м’яким.
  • Робочу поверхню, на якій ви будете розкочувати тісто, треба добре посипати борошном.
  • Розкочувати тісто обов'язково в одному напрямку, аби не пошкодити його структуру.
  • Якщо тісто треба порізати на шматочки, робіть це гострим ножем, щоб тісто не чіплялося за ніж і не зіпсувалася форма виробів.

Раніше ми писали, як приготувати дешеві рогалики на воді, коли нема молока, яєць і масла.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте LITE в Google News
рецепт