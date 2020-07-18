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Чим замінити солодощі: топ смачних і корисних варіантів від дієтолога

Субота 18 липня 2020 08:37
Чим замінити солодощі: топ смачних і корисних варіантів від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла про альтернативи солодощам

Солодощі та схуднення – речі несумісні, вважає більшість. Але це утвеждение неправильне, тим більше, що ласощі легко можна замінити на більш корисні варіанти. Дієтолог Безугла Ольга розповіла в Instagram про аналоги популярних десертів.

Експерт перерахувала головні солодощі в продктовой кошику ласуни і розповіла, чим їх замінити:

Шоколад (переважно чорний, за рахунок вищого вмісту какао-бобів, в яких містяться амінокислоти триптофан і тирозин, які підуть на виробництво серотоніну і дофаміну) - а саме їх недолік впливає на тягу до солодкого.

Чим замінити солодощі: топ смачних і корисних варіантів від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сезонні ягоди (як джерело клітковини в раціоні і антиоксидантів, які потрібні для правильної роботи нашого кишечника - а від його роботи також залежить наша тяга до солодкого).

Жировмісні продукти: так жир нам помічник, він давно реабілітований, і експерт радить використовувати його при підвищеної тяги до солодощів жировмісні продукти:

  • горіхову пасту;
  • кокосові чіпси;
  • гарбузове насіння і т. д.

Чим замінити солодощі: топ смачних і корисних варіантів від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Іноді навіть сало! Жировмісні продукти будуть давати більше насичення, уникати різких стрибків цукру в крові і як наслідок голоду/менше голод - менше тяга до смачненького.

І закриває топ - нове хобі/ захоплення або насичений емоціями день - адже підвищена тяга до солодкого почасти це дефіцит дофаміну - гормону і нейромедіатор ( мотивація/ звички/ задоволення).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як правильно вживати фреші.

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