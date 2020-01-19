ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста

Lite » Еда 19.01.2020 - 15:21
Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какие продукты лучше исключить из рациона женщинам

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. Поэтому так важно знать не только о продуктах, которые положительно влияют на здоровье, но и о тех, которые следует обходить стороной. Нутрициолог Елена Кален, которая развеяла главные мифы о способах быстрого снижения веса, рассказала на странице в Instagram, какие продукты следует исключить из рациона женщинам и почему.

Помните, что выбирая любой продукт, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности.

Продукты, которые негативно влияют на организм женщины:

Соль. Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе и чай. Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.

Сахар. Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Лучше отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.

Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Алкоголь. Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

Чипсы. Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.

Топ-5 продуктов нежелательных для женщин: чек-лист от специалиста
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что специалист по рациональному питанию рассказала, как без запретов и быстро можно похудеть.

Мешают похудеть: топ-лист неправильных привычек, от которых нужно избавляться Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь