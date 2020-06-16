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Как выбрать полезные продукты для здоровья и стройности: гид от диетолога

Lite » Еда 16.06.2020 - 08:37
Как выбрать полезные продукты для здоровья и стройности: гид от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке привычных продуктов

Правилый выбор продуктов среди обилия предложений становится все сложнее, ведь производители часто идут на ухищрения, чтобы запутать доверчивых покупателей. Как же отыскать на полке супермаркета здоровый и полезный товар, который поможет сохранить фигуру и принесет пользу организму? Об этом в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт дала характеристики топ-7 продуктам и рассказала, по каким критериям стоит выбирать качественный.

Белый йогурт должен быть максимально простой состав, это гарантирует качество продукта.

Как выбрать полезные продукты для здоровья и стройности: гид от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Манная крупа. Лучше выбирать "семолина", она более крупного помола, содержит больше клетчатки и ниже ГИ.

Мюсли. Тут уже много раз сказано, что в составе не должно быть большого количества сахаров и жиров, покупайте либо простые мюсли, либо делайте гранолу дома.

Соль. Выбирайте именно йодированную соль(не морскую), помните, что йодированная соль противопоказана при безйодной диете для подготовки к радиойодтерапии или если такое не сказано вашим врачом.

Как выбрать полезные продукты для здоровья и стройности: гид от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хлеб. В составе на 1 месте: обдирная мука, это важно, это значит, что продукт богат клетчаткой и витаминами, сахара бояться не надо, вероятно он там будет, но смотрите, чтобы на последних строчках.

Арахисовая паста. Стоит избегать "гидрогенизированные растительные масла", что значит просто трансжиры. И да, лучше выбирать пасту без сахара.

Кукуруза в банке. Все просто, где нет сахара в составе.

Ранее диетолог Ольга Усенко рассказала о тонкостях дробного режимного питания.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетолог
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