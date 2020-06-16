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Як вибрати корисні продукти для здоров'я і стрункості: гід від дієтолога

Lite » Їжа 16.06.2020 - 08:37
Як вибрати корисні продукти для здоров'я і стрункості: гід від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що звернути увагу при купівлі звичних продуктів

Правилый вибір продуктів серед великої кількості пропозицій стає все складніше, адже виробники часто йдуть на хитрощі, щоб заплутати довірливих покупців. Як же відшукати на полиці супермаркету здоровий і корисний товар, який допоможе зберегти фігуру і принесе користь організму? Про це в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт дала характеристики топ-7 продуктам і розповіла, за якими критеріями варто вибирати якісний.

Білий йогурт має бути максимально простий склад, це гарантує якість продукту.

Як вибрати корисні продукти для здоров'я і стрункості: гід від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Манна крупа. Краще вибирати "семолина", вона більш крупного помелу, містить більше клітковини і нижче ГІ.

Мюслі. Тут вже багато разів сказано, що у складі не повинно бути великої кількості цукрів і жирів, купуйте або прості мюслі, або робіть гранолу вдома.

Сіль. Вибирайте саме йодовану сіль(не морську), пам'ятайте, що йодована сіль протипоказана при безйодной дієті для підготовки до радіойодтерапії або якщо таке не сказано вашим лікарем.

Як вибрати корисні продукти для здоров'я і стрункості: гід від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хліб. В складі на 1 місці: обдирне борошно, це важливо, це означає, що продукт багатий клітковиною і вітамінами, цукру боятися не треба, ймовірно він там буде, але дивіться, щоб на останніх рядках.

Арахісова паста. Варто уникати "гідрогенізовані рослинні олії", що означає просто трансжири. І так, краще вибирати пасту без цукру.

Кукурудза в банці. Все просто, де немає цукру в складі.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла про тонкощі дробового режимного харчування.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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