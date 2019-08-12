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Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации

Lite » Еда 12.08.2019 - 14:27
Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чему отдать предпочтение в фаст-фуде и не поплатиться фигурой

Даже те, кто придерживается правильного питания и следят за фигурой могут немного расслабиться и позволить себе полакомиться любимыми блюдами. Бывает и так, что волею случая, оказавшись с большой компанией в фаст-фуде, приходится выбирать из меню менее вредные и калорийные варианты. Но чему отдать предпочтение, чтобы не нанести урон стройным формам? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Компания, место, время, иногда выбора действительно нет. Главное, чтобы "иногда" не перетекло в "очень часто".

Итак, что выбрать из меню фаст-фудов:

  • Покупайте бургеры стандартного или малого размера, от бигтейсти стоит отказаться.

Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог раскрыла два важных секрета в достижении идеального пресса

  • Из горячих блюд калорий меньше всего в наггетсах: 270 в 6 кусочках.
  • Шаурма/бургер пусть будут без дополнительных добавок: сыра, бекона, а также соусов: кетчуп вместо майонеза.
  • Ищите просто мясо/рыбу/птицу. Часто заведения фастфуда готовят мясо на огне (шашлык), либо можно попросить положить на тарелку отдельно мясо, питу/лаваш/хлеб и овощи – так проще контролировать, сколько и что вы съели.
  • Если вы выбрали заведение индийской/ливанской кухни, отдайте предпочтение вегетарианским вариантам блюд с хумусом и тофу.

Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт отметила, что даже популярные блюда из фаст-фуда можно немного модернизировать, сделав их менее вредными.

  • Не можете устоять перед картошкой фри? Купите маленькую, попросите не солить, и делитесь с друзьями. Не вкусно? Просите соль отдельно и посолите столько, сколько вам нужно.
  • Берите к основному блюду салат - он можно встретить практически везде.
  • Избегайте продуктов в панировке - они содержат много жира.

Что выбрать в фаст-фуде худеющим: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Из напитков отдайте предпочтение воде, чаю или кофе. Сладкие газированные напитки содержат дополнительные калории, повышают аппетит. А молочные коктейли - еще и дополнительную порцию жиров.
  • Из соусов выберите кетчуп, ведь все остальные содержат трансжиры.

Также диетолог Альбина Комиссарова составила список топ-7 привычек, которые помогут дольше оставатся стройными и здоровыми.

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