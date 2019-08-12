Що вибрати в фаст-фуді тим, хто худне: дієтолог дала важливі рекомендації

Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт розповіла, чому віддати перевагу в фаст-фуді і не поплатитися фігурою
Навіть ті, хто дотримуються правильного харчування і стежать за фігурою можуть трохи розслабитися і дозволити собі поласувати улюбленими стравами. Буває і так, що волею випадку, опинившись з великою компанією у фаст-фуді, доводиться вибирати з меню менш шкідливі і калорійні варіанти. Але чому віддати перевагу, щоб не завдати шкоди струнким формам? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.
Компанія, місце, час, іноді дійсно немає вибору. Головне, щоб "іноді" не перейшло у "дуже часто".
Отже, що вибрати з меню фаст-фудів:
- Купуйте бургери стандартного або малого розміру, від быгтейсты варто відмовитися.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дієтолог розкрила два важливих секрету в досягненні ідеального преса
- З гарячих страв калорій менше всього в наггетсах: 270 в 6-ти шматочках.
- Шаурма/бургер нехай будуть без додаткових добавок: сиру, бекону, а також соусів: кетчуп замість майонезу.
- Шукайте просто м'ясо/рибу/птицю. Часто заклади фаст-фуду готують м'ясо на вогні (шашлик), або можна попросити покласти на тарілку окремо м'ясо, піту/лаваш/хліб і овочі – так простіше контролювати, скільки і що ви з'їли.
- Якщо ви вибрали заклад індійської/ліванської кухні, віддайте перевагу вегетаріанським варіантам страв з хумусом і тофу.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт зазначила, що навіть популярны страви з фаст-фуду можна трохи модернізувати, зробивши їх менш шкідливими.
- Не можете встояти перед картоплею фрі? Купіть маленьку, попросіть не солити, і діліться з друзями. Не смачно? Просіть сіль окремо і посоліть стільки, скільки вам потрібно.
- Беріть до основної страви салат - він можна зустріти практично скрізь.
- Уникайте продуктів в паніровці - вони містять багато жиру.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- З напоїв віддайте перевагу воді, чаю або каві. Солодкі газовані напої містять додаткові калорії, підвищують апетит. А молочні коктейлі - ще й додаткову порцію жирів.
- З соусів виберіть кетчуп, адже всі інші містять трансжири.
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