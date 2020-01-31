Вредный белок и ужасные углеводы: эксперт развенчала топ-7 мифов про питание

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти заблуждения знакомы многим из нас

Доступность некачественной информации породила множество мифов - в том числе и в темах похудения и правильного питания. Следование неверным утверждениям часто мешает вам похудеть, а то и вредит здоровью. Нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее назвала топ-10 привычек для красоты, на своей странице в Instagram развенчала 7 популярных мифов о питании.

Эксперт раскрыла, так ли уж вреден белок и нужен ли нашему организму детокс.

Белок вреден для здоровья



Протеин не вреден ни для костей, ни для почек (если у вас нет медицинских противопоказаний). С возрастом потребность в белке возрастает – после 65 ешьте не менее 1,5 г белка на кг массы тела.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Углеводы вредны для здоровья



Эпоху демонизации жиров сменила эпоха борьбы с углеводами. Многие до сих пор думают, что продукты с высоким ГИ и ИИ вредны. Углеводы – важная часть здорового рациона (если их количество соответствует потребностям вашего организма).



Яичные желтки вредны для здоровья



Желток – кладезь полезных веществ. Содержит витамины А, B (B5,B12,B2,B6), D, E, и K, цинк и кальций. Полезны для зрения (содержат лютеин и зеаксантин) и для сердца (содержат «хороший» холестерин).





Иллюстративное фото (pexels.com)

Полезны только свежие овощи



Свежее и заморозка не сильно отличаются по содержанию полезностей. Свежие овощи, пока окажутся на вашем столе, теряют до 60% витаминов. Для заморозки их собирают на пике зрелости, что позволяет сохранить максимум полезных веществ.



Продукты с маркировкой «натуральный» более полезны



Эта маркировка не регламентируется законом. Так что надпись «натуральный» на этикетке ничего не значит и уж точно не гарантирует, что продукт полезен для здоровья.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Нельзя запивать и пить после еды



Если у вас нормальная кислотность желудка, пейте спокойно.



Нужно регулярно устраивать разгрузочные дни и детоксы



Организм – самоочищающаяся система. Если органы не справляются - это повод для срочной госпитализации. Вы можете чувствовать себя лучше после детокса - просто потому что перестали переедать, ели больше овощей и фруктов, получили больше микронутриентов и жидкости.



Не тратьте бесценное время на то, что даёт временный результат. Лучше сфокусируйтесь на создании здоровых привычек. Белок, листовые овощи, минимум переработанной пищи – не только вкуснее, но и намного лучше для очистки вашей печени.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее нутрициолог Наталья Кошкина озвучила причины постоянной усталости и рассказала, как с этим бороться.