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Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування

Lite » Їжа 31.01.2020 - 08:37
Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці омани знайомі багатьом з нас

Доступність неякісної інформації породила безліч міфів - в тому числі і в темах схуднення і правильного харчування. Слідування невірним твердженням часто заважає вам схуднути, а то і шкодить здоров'ю. Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше назвала топ-10 звичок для краси, на своїй сторінці в Instagram розвінчала 7 популярних міфів про харчування.

Експерт розкрила, чи такий вже шкідливий білок і чи потрібен нашому організму детокс.

Білок шкідливий для здоров'я

Протеїн не шкідливий ні для кісток, ні для нирок (якщо у вас немає медичних протипоказань). З віком потреба в білку зростає – після 65 їжте не менше 1,5 г білка на кг маси тіла.

Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вуглеводи шкідливі для здоров'я

Епоху демонізації жирів змінила епоха боротьби з вуглеводами. Багато хто до цих пір думають, що продукти з високим ГІ і ІІ шкідливі. Вуглеводи – важлива частина здорового раціону (якщо їх кількість відповідає потребам вашого організму).

Яєчні жовтки шкідливі для здоров'я

Жовток – джерело корисних речовин. Містить вітаміни А, B (B5,B12,B2,B6), D, E і K, цинк і кальцій. Корисні для зору (містять лютеїн і зеаксантин) і для серця (містять «хороший» холестерин).

Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Корисні тільки свіжі овочі

Свіже і заморожене не сильно відрізняються за змістом корисностей. Свіжі овочі, поки опиняться на вашому столі, втрачають до 60% вітамінів. Для заморозки їх збирають на піку зрілості, що дозволяє зберегти максимум корисних речовин.


Продукти з маркуванням «натуральний» більш корисні

Це маркування не регламентується законом. Так що напис «натуральний» на етикетці нічого не значить, і вже точно не гарантує, що продукт корисний для здоров'я.

Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не можна запивати і пити після їжі

Якщо у вас нормальна кислотність шлунка, пийте спокійно.

Потрібно регулярно влаштовувати розвантажувальні дні і детокси

Організм – самоочисна система. Якщо органи не справляються - це привід для термінової госпіталізації. Ви можете відчувати себе краще після детоксу - просто тому що перестали переїдати, їли більше овочів і фруктів, отримали більше мікронутрієнтів і рідини.

Не витрачайте безцінний час на те, що дає тимчасовий результат. Краще сфокусуйтесь на створенні здорових звичок. Білок, листові овочі, мінімум переробленої їжі – не тільки смачніше, але й набагато краще для очищення вашої печінки.

Шкідливий білок і жахливі вуглеводи: експерт розвінчала топ-7 міфів про харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

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