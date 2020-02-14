Устоять любой ценой: диетолог поделилась секретными способами не переедать на застольях

Худеть - не сложно, но всегда есть искушения, с которыми надо уметь работать. И одно из них - стол, полный деликатесов. День рождения, all-inclusive, даже просто гости. Как не переедать? Об этом рассказала диетолог Альбина Комисарова, которая ранее развеяла мифы о продуктах, способствующих набору веса. На странице в Instagram она дала ценные советы тем, кто собрался на праздничное застолье.

Как делает наша обычная женщина? Завтракает, потом весь день не ест, чтобы не перебрать калорий, в итоге вечером наедается в 3 раза больше, чем планировала и заглянцовывает все тортиком.

Если торжество вечером, вы едите, как обычно! Завтрак, обед и, если нужно, перекус. Тогда вы не будете накидываться на еду с голодными глазами.

Ограничьте алкоголь. Он вызывает гипогликемию, а значит, вы съедите больше. Пусть это будет 1-2 бокала сухого вина.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выберите тарелку среднего размера, если есть возможность. Если нет - выберите примерно диаметр 22 см, куда будете класть еду.

Действуйте по методу тарелки, половину наполняете овощами (салат, на гриле, целые, соленые и тд.), 1/4 белком(рыба, мясо, птица, морепродукты), 1/4 сложными углеводами(хлеб, тарталетки, картофель, крупы). Если блюдо смешанное, например, лазанья, можете класть сразу на 2 секции.

Если привыкли есть быстро, выберите за столом того, кто ест медленней всего и ориентируйтесь на него.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если сидите долго, с 18 до 24, то можете наполнить тарелку 2 раза, овощные блюда можете есть неограниченно.

Пейте минеральную воду между едой. Да, можно запивать. Избегайте сладких напитков, в них лишние калории.

Помните, что за столом не только едят, но и общаются, танцуют, играют в настольные игры и тд.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Попробуйте во время еды остановиться, положить вилку и задать себе вопрос, насколько я наелась от 0 до 4, где 4 - умираю, не могу дышать. Если уже 2, то сделайте перерыв 10 мин и потом продолжите, если чувствуете ещё голод.

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