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Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим

Lite » Еда 31.05.2020 - 08:37
Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт расскзала о важных составляющих здорового пищеварения

Для того, чтобы правильно похудеть стоит в первую очередь "подружиться" с процессом обмена веществ - стимулировать работу желудочно-кишечного тракта и употреблять правильную пищу. Диетолог Лора Филиппова в Instagram перечислила основные правила здорового пищеварительного процесса.

Еда, которую мы едим - это то, что формирует нас, наше здоровье, иммунитет, настроение. Невкусная еда не может быть полезной! Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака, а пищеварение - не с желудка, а во рту, с жевания.

Что важно для здорового пищеварительного процесса:

Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом

  • хорошо жевать! Жевание способствует выработке желудочного сока, измельченная и обработанная амилазой пища легче переваривается и усваивается. А часть углеводов вообще всасывается уже во рту.
  • в основе рациона - разнообразные и здоровые продукты.
  • есть овощи и зелень, цельные крупы и бобовые - то есть пищу, богатую клетчаткой. Кормите вкусно и полезно свою микрофлору! Улучшайте перистальтику кишечника!
  • не переедать! Физиологичные порции - до 500 мл в объеме. Регулярное переедание в длительной перспективе, особенно, если вы малоподвижны, приводит к ожирению и ранней старости.

Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • есть плюс-минус в одно и то же время и соблюдать пищевые паузы между едой минимум 3-4 часа. Нерегулярные и беспорядочные приемы пищи нарушают работу желез пищеварения, ухудшают усвоение пищи и могут привести к развитию различных заболеваний.
  • пить воду!
  • физическая активность! Улучшает моторику кишечника

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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