Как ускорить пищеварение: диетолог дала ценные советы худеющим
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт расскзала о важных составляющих здорового пищеварения
Для того, чтобы правильно похудеть стоит в первую очередь "подружиться" с процессом обмена веществ - стимулировать работу желудочно-кишечного тракта и употреблять правильную пищу. Диетолог Лора Филиппова в Instagram перечислила основные правила здорового пищеварительного процесса.
Еда, которую мы едим - это то, что формирует нас, наше здоровье, иммунитет, настроение. Невкусная еда не может быть полезной! Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака, а пищеварение - не с желудка, а во рту, с жевания.
⠀
Что важно для здорового пищеварительного процесса:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог назвала продукты, обладающие омолаживающим эффектом
- хорошо жевать! Жевание способствует выработке желудочного сока, измельченная и обработанная амилазой пища легче переваривается и усваивается. А часть углеводов вообще всасывается уже во рту.
- в основе рациона - разнообразные и здоровые продукты.
- есть овощи и зелень, цельные крупы и бобовые - то есть пищу, богатую клетчаткой. Кормите вкусно и полезно свою микрофлору! Улучшайте перистальтику кишечника!
- не переедать! Физиологичные порции - до 500 мл в объеме. Регулярное переедание в длительной перспективе, особенно, если вы малоподвижны, приводит к ожирению и ранней старости.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- есть плюс-минус в одно и то же время и соблюдать пищевые паузы между едой минимум 3-4 часа. Нерегулярные и беспорядочные приемы пищи нарушают работу желез пищеварения, ухудшают усвоение пищи и могут привести к развитию различных заболеваний.
- пить воду!
- физическая активность! Улучшает моторику кишечника
Ранее нутрициолог Анна Никольская назвала топ-4 вида семян для крепкого здоровья и цветущего вида.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Lite