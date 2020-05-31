Як прискорити травлення: дієтолога дала цінні поради тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт розповіла про важливы складовы здорового травлення
Для того, щоб правильно схуднути варто в першу чергу "подружитися" з процесом обміну речовин - стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту і вживати правильну їжу. Дієтолог Лора Філіппова в Instagram перерахувала основні правила здорового травного процесу.
Їжа, яку ми їмо, - це те, що формує нас, наше здоров'я, імунітет, настрій. Несмачна їжа не може бути корисною! Здорове харчування починається не з понеділка, а з сніданку, а травлення - не зі шлунка, а в роті, з жування.
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Що важливо для здорового травного процесу:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом
- добре жувати! Жування сприяє виробленню шлункового соку, подрібнена і оброблена амилазой їжа легше перетравлюється і засвоюється. А частина вуглеводів взагалі всмоктується вже в роті.
- в основі раціону - різноманітні та здорові продукти.
- є овочі і зелень, цільні крупи і бобові - тобто їжу, багату клітковиною. Годують смачно і корисно свою мікрофлору! Покращуйте перистальтику кишечника!
- не переїдати! Фізіологічні порції - до 500 мл у об'ємі. Регулярне переїдання в тривалій перспективі, особливо, якщо ви малорухливі, призводить до ожиріння і ранньої старості.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- є плюс-мінус в один і той же час та дотримувати харчові паузи між їжею мінімум 3-4 години. Нерегулярні і безладні прийоми їжі порушують роботу залоз травлення, погіршують засвоєння їжі і можуть призвести до розвитку різних захворювань.
- пити воду!
- фізична активність! Покращує моторику кишечника
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Автор: Lite