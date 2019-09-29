Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих

Рацион в холодное время года должен отличатся от летнего. Это обусловлено нашей физиологией, ведь в межсезонье и зимний период метаболизм замедляется. В связи с этими измнениями и процесс похудения может протекать не так интенсивно. Как правильно перестроить меню для осенне-зимнего периода и какие нюансы учесть рассказала диетолог Ольга Усенко, которая составила список простых правил для худеющих.

Многие замечают, что в межсезонье вес начитает уходить медленней или вовсе останавливается.

Также помимо большего желания поесть, появляется еще ощущение, что еда переваривается тяжелее и дольше.



Это обычно происходит у людей, которые активно не занимаются спортом. 2-3 силовые тренировки в неделю сглаживают эти моменты. Но если активностей в зале нет, необходимо пересмотреть рацион.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что мы можем сделать, если нет возможности заниматься спортом?

принять тот факт, что организм перестраивается на холодное время

дать 2 недели себе на эту перестройку

продолжать действовать все это время без отступлений

упростить свой рацион максимально - чем проще блюда на тарелке, тем лучше для процесса похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

не забывать про чистую воду. Обычно чем холоднее на улице, тем сложнее пить воду, но это необходимость

если с овощами туго, то подключайте сухую клетчатку в рацион, чтобы не сбивать пищеварение.

Напомним, что эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина научила справлятся с чувством голода в процессе похудения.