Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне

Які правила потрібно врахувати тим, хто хоче схуднути в холодну пору року
Раціон в холодну пору року повинен відрізняться від літнього. Це обумовлено нашою фізіологієюй, адже в міжсезоння і зимовий період метаболізм сповільнюється. У зв'язку з цими измнениями і процес схуднення може протікати не так інтенсивно. Як правильно перебудувати меню для осінньо-зимового пріоду і які нюанси врахувати розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка склала список простих правил для тих, що худнуть.
Багато помічають, що в міжсезоння вага починає йти повільніше або зовсім зупиняється. Також крім більшого бажання поїсти, з'являється відчуття, що їжа перетравлюється важче і довше.
Це зазвичай відбувається у людей, які активно не займаються спортом. 2-3 силових тренування в тиждень згладжують ці моменти. Але якщо активностей в залі немає, необхідно переглянути раціон.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що ми можемо зробити, якщо немає можливості займатися спортом?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина навчила справляючись з почуттям голоду в процесі схуднення.