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Как употреблять алкоголь в праздники: правила безопасности от эксперта

Новости » Еда   

Чтобы не навредить фигуре и здоровью, следуйте этим рекомендациям

Если вы худеете и переживаете, как же быть с праздниками, когда не избежать не только переедания, но и употребления весьма калорийных алкогольных напитков, обратите внимание на рекомендации эксперта. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала основные мифы о питании за новогодним столом, поделилась на своей странице в Instagram полезными советами и правилами безопасности при употреблении спиртного в праздничные дни.

Как алкоголь влияет на вес:

  • 1 грамм этилового спирта дает вам 7 кал. Напитки 40% крепости имеют 40 гр этилового спирта на 100 гр.
  • Если вы решили выпить всего лишь 100 гр. рюмочку коньяка или водки, то вы получаете 40*7 =280 каллорий.
  • Это эквивалент 250 грамм куриного мяса или нежирной говядины. Это более 300 грамм вареной гречки.
  • Причем все эти калории пустые. Для организма они не несут никакой пользы.
  • Алкоголь тормозит работу нервной системы и разжигает аппетит, чувство контроля притупляется, и мы сметаем все, что попадается под руку.
  • На утро получаем приличную прибавку в весе, очень плохое самочувствие, т.к. организм подвергается сильному отравлению и расходует воду для вывода яда через почки и печень.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если нет возможности отказаться от алкоголя навсегда осознанно, то рекомендуется выбирать самые безопасные напитки, как для здоровья, так и для фигуры.


Рекомендации нутрициолога:

По калорийности и крепости рекомендую выбирать сухие вина. Красное сухое вино примерно 80 калорий на 100 грамм. Но сильно увлекаться все равно не стоит.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Чтобы ограничения и запреты не приводили к срывам, нужно менять привычки постепенно. И если у вас есть привычка регулярно выпивать в хорошей компании, то позволяйте себе 100-150 гр вина в неделю.

На следующий день пейте больше воды, чтобы вывести токсины, которые образовались после распада алкоголя. Ведь именно вода моет нас изнутри. Пейте больше и последствия отравления пройдут быстрее.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Елена Кален дала советы, которые помогут избежать обжорства на праздниках.

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