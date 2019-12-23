Как употреблять алкоголь в праздники: правила безопасности от эксперта

Если вы худеете и переживаете, как же быть с праздниками, когда не избежать не только переедания, но и употребления весьма калорийных алкогольных напитков, обратите внимание на рекомендации эксперта. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала основные мифы о питании за новогодним столом, поделилась на своей странице в Instagram полезными советами и правилами безопасности при употреблении спиртного в праздничные дни.

Как алкоголь влияет на вес:

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1 грамм этилового спирта дает вам 7 кал. Напитки 40% крепости имеют 40 гр этилового спирта на 100 гр.

Если вы решили выпить всего лишь 100 гр. рюмочку коньяка или водки, то вы получаете 40*7 =280 каллорий.

Это эквивалент 250 грамм куриного мяса или нежирной говядины. Это более 300 грамм вареной гречки.

Причем все эти калории пустые. Для организма они не несут никакой пользы.

Алкоголь тормозит работу нервной системы и разжигает аппетит, чувство контроля притупляется, и мы сметаем все, что попадается под руку.

На утро получаем приличную прибавку в весе, очень плохое самочувствие, т.к. организм подвергается сильному отравлению и расходует воду для вывода яда через почки и печень.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Если нет возможности отказаться от алкоголя навсегда осознанно, то рекомендуется выбирать самые безопасные напитки, как для здоровья, так и для фигуры.

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Рекомендации нутрициолога:

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По калорийности и крепости рекомендую выбирать сухие вина. Красное сухое вино примерно 80 калорий на 100 грамм. Но сильно увлекаться все равно не стоит.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Чтобы ограничения и запреты не приводили к срывам, нужно менять привычки постепенно. И если у вас есть привычка регулярно выпивать в хорошей компании, то позволяйте себе 100-150 гр вина в неделю.

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На следующий день пейте больше воды, чтобы вывести токсины, которые образовались после распада алкоголя. Ведь именно вода моет нас изнутри. Пейте больше и последствия отравления пройдут быстрее.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Елена Кален дала советы, которые помогут избежать обжорства на праздниках.