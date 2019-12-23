Як вживати алкоголь на свята: правила безпеки від експерта

Щоб не нашкодити фігурі і здоров'ю, дотримуйтесь цих рекомендацій
Якщо ви худнете і переживаєте, як же бути зі святами, коли не уникнути не тільки переїдання, але і вживання дуже калорійних алкогольних напоїв, зверніть увагу на рекомендації експерта. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала основні міфи про харчування за новорічним столом, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними порадами і правилами безпеки при вживанні спиртного в святкові дні.
Як алкоголь впливає на вагу:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Якщо немає можливості відмовитися від алкоголю назавжди усвідомлено, то рекомендується вибирати найбільш безпечні напої, як для здоров'я, так і для фігури.
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Рекомендації нутріціолога:
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По калорійності і міцності рекомендую вибирати сухі вина. Червоне сухе вино приблизно 80 калорій на 100 грам. Але сильно захоплюватися все одно не варто.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Щоб обмеження і заборони не приводили до зривів, потрібно міняти звички поступово. І якщо у вас є звичка регулярно випивати в хорошій компанії, то дозволяйте собі 100-150 гр вина в тиждень.
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На наступний день пийте більше води, щоб вивести токсини, які утворилися після розпаду алкоголю. Адже саме вода миє нас зсередини. Пийте більше і наслідки отруєння пройдуть швидше.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.