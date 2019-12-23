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Як вживати алкоголь на свята: правила безпеки від експерта

Новини » Їжа   

Щоб не нашкодити фігурі і здоров'ю, дотримуйтесь цих рекомендацій

Якщо ви худнете і переживаєте, як же бути зі святами, коли не уникнути не тільки переїдання, але і вживання дуже калорійних алкогольних напоїв, зверніть увагу на рекомендації експерта. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала основні міфи про харчування за новорічним столом, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними порадами і правилами безпеки при вживанні спиртного в святкові дні.

Як алкоголь впливає на вагу:

  • 1 грам етилового спирту дає вам 7 кал. Напої 40% міцності мають 40 гр етилового спирту на 100 гр.
  • Якщо ви вирішили випити всього лише 100 гр. чарочку коньяку або горілки, то ви отримуєте 40*7 =280 калорій.
  • Це еквівалент 250 грам курячого м'яса або нежирної яловичини. Це понад 300 грам вареної гречки.
  • Причому всі ці калорії порожні. Для організму вони не несуть ніякої користі.
  • Алкоголь гальмує роботу нервової системи і розпалює апетит, відчуття контролю притупляється, і ми змітаємо все, що попадається під руку.
  • На ранок отримуємо пристойну надбавку у вазі, дуже погане самопочуття, т. я. організм зазнає сильного отруєння і витрачає воду для виведення отрути через нирки та печінку.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо немає можливості відмовитися від алкоголю назавжди усвідомлено, то рекомендується вибирати найбільш безпечні напої, як для здоров'я, так і для фігури.


Рекомендації нутріціолога:

По калорійності і міцності рекомендую вибирати сухі вина. Червоне сухе вино приблизно 80 калорій на 100 грам. Але сильно захоплюватися все одно не варто.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Щоб обмеження і заборони не приводили до зривів, потрібно міняти звички поступово. І якщо у вас є звичка регулярно випивати в хорошій компанії, то дозволяйте собі 100-150 гр вина в тиждень.

На наступний день пийте більше води, щоб вивести токсини, які утворилися після розпаду алкоголю. Адже саме вода миє нас зсередини. Пийте більше і наслідки отруєння пройдуть швидше.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.

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