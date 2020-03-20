Топ-6 дієвих хитрощів, які допоможуть пити більше води при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог поділилася корисним списком хитрощів для тих, що худнуть

Один з найбільш популярних порад по схудненню – пити більше води. Але якщо ви не звикли пити воду, то ця задача буде важка. Та виправити ситуацію не тільки треба, а й можна. Як це зробити – розповіла нутрицыолог Олена Кален, яка раніше навчила вибирати хліб тих, хто худне. В Instagram експерт поділилася списком хитрощів, які допоможуть пити більше води.

Щоб навчитися вживати більше води в день варто звернути увагу на важливі дрібниці. Експерт дала топ-6 порад як зробити це легко:

1.Поставте собі мету – випити протягом дня потрібну кількість води, нехай воно спочатку буде невелике. Сформульована мета налаштовує на успіх.

2.Важливо протягом дня згадувати про воду. Для цього поставте пляшку з водою на видному місці, на столі, щоб вона постійно нагадувала про себе. Можете також поставити нагадування в телефоні, щоб кожну годину він вам маячив про корисною звичкою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Якщо смак води не дуже подобається, перетворите її в напій. Додайте листя м'яти, імбир, ягоди, корицю, лимон або огірок. Міняйте смаки, вам це точно сподобається. Також для різноманітності можна додати лід або пити воду з склянки холодного, це сильно впливає на ваші відчуття смаку.

4.Щоб зробити процес пиття незвичайним, спробуйте пити воду через соломинку. Ви навіть не помітите, як спустошите склянку.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Виберіть для води красиву пляшку або стакан, щоб вона була продовженням вашого іміджу, частиною вас. Це дасть емоційний заряд.

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6.Якщо вам доводиться пересуватися протягом дня, носіть хоча б маленьку пляшку води з собою. Нехай вона буде у вашій сумці або в машині.

Пам'ятайте, починаємо з малого і досягаємо більшого. Сьогодні навчилися пити воду, завтра навчимося іншому навику... Мозок вчиться, вчитися і заряджається на успіх! І звичайно, дуже важливо пам'ятати заради чого все це ви робите, - заради того, щоб бути красивою, стрункою, здоровою і щасливою.

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