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Какой кофе пить худеющим: шпаргалка от диетолога

Lite » Еда 19.03.2020 - 12:39
Какой кофе пить худеющим: шпаргалка от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какой кофе не навредит фигуре

Чашка кофе с утра или по дороге на работу стала для многих неотъемлемым утренним ритуалом. Кофейных напитков существует множество, и у каждого свои предпочтения, но какой из них менее калорийный? Диетолог Ольга Усенко, которая перечислила топ-10 причин, мешающих похудеть, рассказала в Instagram, какому кофе отдать предпочтение худеющим.

Американо, фильтр? Капучино на обычном молоке или может латте? Капучино на растительном молоке или латте на растительном молоке?

Начнем с конца и сразу исключаем любые варианты латте, на любом молоке. Большое количество молока точно нам не нужно для активного похудения. В латте обычно добавляют6

  • 150-170 мл молока, а это около 100 калорий, если обычное молоко
  • 50-80 калорий, если это растительное молоко, будет зависеть от того, какое это молоко.

Какой кофе пить худеющим: шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Один капучино в день можно, но тоже нужно понимать, что в нем много молока, но обычно чуть меньше, чем в латте. Тут больше молочной взбитой пенки, за счет этого вы снижайте количество выпитого молока.

Для активно худеющих вариант американо, эспрессо и фильтр - это не добавит никаких пустых калорий вам в рацион, на 100 мл такого кофе 2-4 калории.

2-3 капучино в день - это 150-250 калорий, а это уже отличный перекус. Так лучше что-то просто съесть, но при этом выпить американо, чем выпить просто кофе с молоком.

Какой кофе пить худеющим: шпаргалка от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе следует употреблять до 17:00 и не позже. И обязательно помним, что если пьем много кофе, то нужно не забывать про обычную чистую воду, и побольше.

Ранее диетолог Кристина Лобановская расписала эконом-меню для худеющих.

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