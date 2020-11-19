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Топ-5 углеводов для похудения: диетолог поделилась полезным списком

Автор: Lite

Диетолог перечислила топ-5 полезных углеводов

Худеющие часто ошибочно боятся углеводов в рационе и пытаются всяческих избежать их употребления. Они исключают эти жизненно важные органические вещества в надежде быстро сбросить вес и привести себя в желаемую форму, но тем самым совершают ошибку. Диетолог Ольга Усенко в Instagram пояснила, какие углеводы следует обязательно оставить в рационе и почему.

У углеводов плохая репутация и многие считают, что они мешают похудению. Но нет. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. И углеводы нам нужны, как и белки, как и жиры.

Есть правильные углеводы, которые помогут правильному похудению.

Они нам нужны для работы мозга, для энергии во время тренировки, для хорошего самочувствия и особенно углеводы нужны, когда холодно.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Включайте эти углеводы в свой рацион и не мучайте себя:
1. Цельнозерновой (максимально качественный) хлеб
2. Бурый/нешлифованный рис
3. Киноа
4. Гречка
5. Овсянка (цельное зерно)


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Это отличный источник клетчатки и отличный углевод длительного усвоения. Разнообразный гарнир каждый день, даст возможность получить максимум от правильного и здорового похудения.

И помните, что правильное похудение — это от 0,5 до 1 кг в неделю.

К слову, стало известно, какие последствия для организма может повлечь за собой отказ от углеводов в рационе.

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала о целебных свойствах популярной специи.

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