Топ-5 вуглеводів для схуднення: дієтолог поділилася корисним списком

Дієтолог перерахувала топ-5 корисних вуглеводів
Ті, хто худне часто помилково бояться вуглеводів в раціоні і намагаються уникнути усіляких їх вживання. Вони виключають ці життєво важливі органічні речовини в надії швидко скинути вагу і привести себе в бажану форму, але тим самим роблять помилку. Дієтолог Ольга Усенко в Instagram пояснила, які вуглеводи слід обов'язково залишити в раціоні і чому.
У вуглеводів погана репутація і багато хто вважає, що вони заважають схудненню. Але ні. Харчування має бути збалансованим і різноманітним. І вуглеводи нам потрібні, як і білки, як і жири.
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Є правильні вуглеводи, які допоможуть правильному схудненню.
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Вони нам потрібні для роботи мозку, для енергії під час тренування, для гарного самопочуття та особливо вуглеводи потрібні, коли холодно.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Включайте ці вуглеводи в свій раціон і не мучте себе:
1. Цільнозерновий (максимально якісний) хліб
2. Бурий/нешліфований рис
3. Кіноа
4. Гречка
5. Вівсянка (цільне зерно)
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це відмінне джерело клітковини і відмінний вуглевод тривалого засвоєння. Різноманітний гарнір кожен день, дасть можливість отримати максимум від правильного і здорового схуднення.
І пам'ятайте, що правильне схуднення — це від 0,5 до 1 кг в тиждень.
До речі, стало відомо, які наслідки для організму може спричинити відмова від вуглеводів в раціоні.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про цілющі властивості популярної спеції.