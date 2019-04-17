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Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами

Lite » Їжа 17.04.2019 - 08:52
Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала рекомендації, як впоратися з "апельсиновою кіркою"

Попереду літня пора - час пляжного відпочинку, коли хочеться у всій красі продемонструвати стрункі форми в купальнику. Але не всі можуть похвалитися ідеальною фігурою, адже про себе дають знати зрадницькі зайві кіло, які утворилися за довгу зиму і ненависна "апельсинова кірка", якої не так просто позбутися. Дієтолог Олена Кален переконана, що досить слідувати топ-5 нехитрих правил, які допоможуть привести тіло в порядок і зробити його пружним і підтягнутим. Ефективними порадами вона поділилася в Instagram.

Підготувати фігуру до літа і забути про целюліт допоможуть правильне харчування, систематичні косметичні процедури та масажі, вживання достатньої кількості чистої води, кардіотренування і підтримання здорового гормонального балансу.

Топ-5 простих і ефективних способів прибрати целюліт:

1. Переглянути раціон. Одна з причин появи целюліту — неправильне харчування. Щоб отримати фігуру мрії, перегляньте своє ставлення до солодкого і фаст-фуду. У цих продуктах міститься велика кількість траснжирів, які негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту та сприяють набору ваги. Однак не варто різко обмежувати ці продукти, якщо вони складають чималу частину раціону. Добре поступово і без стресу замінити солодощі на фрукти і сухофрукти, а бургери готувати вдома.

Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Записатися на косметологічні процедури. Крім антицелюлітного масажу, який є досить болючим, можна пройти курс лімфодренажу, відвідати лазню або хамам.

3. Пити достатньо води. Вода бере участь у розщепленні жирів і покращує обмінні процеси. При її нестачі метаболізм сповільнюється, шкіра швидше старіє, а зайві кілограми йдуть дуже тяжко. Часто рекомендується випивати не менше 1,5-2 літрів води в день, тим ні менш норма у кожного своя і залежить від особливостей організму. Тому важливо пити по спразі, не заливаючи в себе воду насильно. Однак, якщо людина не звик пити воду, то спрага може і не виникати. В цьому випадку добре почати з 0,5-1 літра води в день. ⠀

Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Кардіотренування чинять благотворний вплив на організм: поліпшується настрій і загальне самопочуття, тіло підтягується і набуває красиву форму. Бажано проводити тренування на вулиці, так як велика кількість кисню сприяє зниженню ваги. Якщо немає можливості або бажання тренуватися, то підійдуть регулярні прогулянки.

Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Перевірити гормони. Іноді целюліт утворюється через гормональний дисбаланс, коли в організм починає виробляти надмірну кількість естрогену. Це може статися під час вагітності або під час прийому протизаплідних таблеток. Аналізи на гормони допоможуть виявити причину і зрозуміти, як діяти далі.

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