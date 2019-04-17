Топ-5 простих способів усунути целюліт: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала рекомендації, як впоратися з "апельсиновою кіркою"

Попереду літня пора - час пляжного відпочинку, коли хочеться у всій красі продемонструвати стрункі форми в купальнику. Але не всі можуть похвалитися ідеальною фігурою, адже про себе дають знати зрадницькі зайві кіло, які утворилися за довгу зиму і ненависна "апельсинова кірка", якої не так просто позбутися. Дієтолог Олена Кален переконана, що досить слідувати топ-5 нехитрих правил, які допоможуть привести тіло в порядок і зробити його пружним і підтягнутим. Ефективними порадами вона поділилася в Instagram.

Підготувати фігуру до літа і забути про целюліт допоможуть правильне харчування, систематичні косметичні процедури та масажі, вживання достатньої кількості чистої води, кардіотренування і підтримання здорового гормонального балансу.

Топ-5 простих і ефективних способів прибрати целюліт:

1. Переглянути раціон. Одна з причин появи целюліту — неправильне харчування. Щоб отримати фігуру мрії, перегляньте своє ставлення до солодкого і фаст-фуду. У цих продуктах міститься велика кількість траснжирів, які негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту та сприяють набору ваги. Однак не варто різко обмежувати ці продукти, якщо вони складають чималу частину раціону. Добре поступово і без стресу замінити солодощі на фрукти і сухофрукти, а бургери готувати вдома.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Записатися на косметологічні процедури. Крім антицелюлітного масажу, який є досить болючим, можна пройти курс лімфодренажу, відвідати лазню або хамам.

3. Пити достатньо води. Вода бере участь у розщепленні жирів і покращує обмінні процеси. При її нестачі метаболізм сповільнюється, шкіра швидше старіє, а зайві кілограми йдуть дуже тяжко. Часто рекомендується випивати не менше 1,5-2 літрів води в день, тим ні менш норма у кожного своя і залежить від особливостей організму. Тому важливо пити по спразі, не заливаючи в себе воду насильно. Однак, якщо людина не звик пити воду, то спрага може і не виникати. В цьому випадку добре почати з 0,5-1 літра води в день. ⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Кардіотренування чинять благотворний вплив на організм: поліпшується настрій і загальне самопочуття, тіло підтягується і набуває красиву форму. Бажано проводити тренування на вулиці, так як велика кількість кисню сприяє зниженню ваги. Якщо немає можливості або бажання тренуватися, то підійдуть регулярні прогулянки.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Перевірити гормони. Іноді целюліт утворюється через гормональний дисбаланс, коли в організм починає виробляти надмірну кількість естрогену. Це може статися під час вагітності або під час прийому протизаплідних таблеток. Аналізи на гормони допоможуть виявити причину і зрозуміти, як діяти далі.

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