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Топ-5 продуктов, "убивающих" молодость: диетолог озвучила список

Lite » Еда 22.07.2019 - 08:42
Топ-5 продуктов, "убивающих" молодость: диетолог озвучила список
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт огласила рейтинг продуктов, которые "крадут" молодость

Далеко не все привычные продукты из рационе несут пользу для организма, а некоторые, помимо вреда для здоровья, могут негативно повлиять еще и на красоту, а также ускорить процессы старения и увядания кожи. От каких продуктов стоит отказаться ради того, чтобы выглядеть молодо и дольше сохранить цветущий вид, рассказала в Instagram нутрициолог Ирина Арканникова.

Эксперт перечислила топ-5 привычных продуктов, которые способны "убить" молодость. Многие из них также способствуют и набору лишнего веса.

Сахар

Любой: белый или коричневый (тростниковый). Разницы нет. Сюда же и относятся продукты с сахаром: газировки, йогурты, каши моментального приготовления, конфеты и т.д. Сахар способствует отложению жира, резко повышает уровень глюкозы. А еще и воспаления на коже.

Топ-5 продуктов, &quot;убивающих&quot; молодость: диетолог озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Копчености

 Консервы, колбаса, снеки, подкопченный сыр. Копчености вызывают воспалительные процессы в организме.

Рафинированное масло

Особенно, жарка на масле (любом масле, в принципе). Не только ведет к повышению веса, но и к гормональному сбою.

Топ-5 продуктов, &quot;убивающих&quot; молодость: диетолог озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ртуть

Самое большое содержание ртути ученые отмечают в рыбе и морепродуктах. Зависит от местности, где их выловили. Рыба-меч, акула и королевская скумбрия вообще под запретом. Высокое содержание ртути отмечено в палтусе, голубом тунце, морской форели, морском окуне (их употреблять не чаще 2-3 раз в неделю, не более 150 г за раз). Симптомы: головная боль, головокружение и т.д.

Молочные продукты и глютен

С одной стороны, сейчас модно говорить, что у тебя непереносимость к этим продуктам. С другой, проблема действительно существует. Симптомы на оба вида: метеоризм, высыпания на коже. Если видите такие признаки, исключите сначала один вид продукта, наблюдайте.

Топ-5 продуктов, &quot;убивающих&quot; молодость: диетолог озвучила список

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала о главном секрете правильного и здорового завтрака.

К слову, диетолог Лора Филиппова назвала полезный продукт, обладающий способность замедлить процесс старения.

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