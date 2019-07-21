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Идеальный завтрак для бодрости и стройности: диетолог раскрыла главный секрет

Lite » Еда 21.07.2019 - 15:15
Идеальный завтрак для бодрости и стройности: диетолог раскрыла главный секрет
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что лучше употреблять с утра

Правильный завтрак – это не только прием пищи, который "задает тон" всему дню, но и необходимость для тех, кто хочет похудеть, поэтому пропускать его не стоит. А вот как правильно определиться с идеальным меню для утренней трапезы, на страничке в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Лора Филиппова.

Эксперт отмечает, что завтрак должен состоять из сложных (или связанных) углеводов. Они способны обеспечить организм "топливом" на весь день.

"Углеводы = энергия для нашего тела. Угли для нашего метаболизма. И есть их нужно именно утром, когда был ночной перерыв между приемами пищи, и организм больше всего нуждается в энергии",- пояснила специалист.

Идеальный завтрак для бодрости и стройности: диетолог раскрыла главный секрет

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему стоит отдать предпочтение сложным углеводам с утра?

Сложные = связанные - это такие углеводы, из которых глюкоза высвобождается постепенно, медленно повышая сахар в крови и давая энергию на длительное время. Все благодаря клетчатке - пищевым волокнам, которые и "связывают" сахариды в углеводе.

Простой же углевод (в котором нет пищевых волокон и много сахара) быстро выдает свою энергию. Сахар в крови повышается резко, затем резко снижается и мы уже с самого утра запускаем "качели" - "спад энергии - хочу сладкого!"

Идеальный завтрак для бодрости и стройности: диетолог раскрыла главный секрет

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правильный завтрак - это такой, который дает вам чувство сытости на 3-4 часа, от которого вы просыпаетесь и чувствуете энергию.

Диетолог напоминает, что каждый основной прием пищи должен содержать и углеводы, и белки, и жиры. Все это качественное, полноценное и со своими витаминами и минералами

Ранее диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала о полезном и доступном продукте, способном замедлить старение.

Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус назвала продукты, идеальные для жаркого времени года.

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