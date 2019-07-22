Топ-5 продуктів, що "вбивають" молодість: дієтолог озвучила список

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт оголосила рейтинг продуктів, що "крадуть" молодість

Далеко не всі звичні продукти з раціоні несуть користь для організму, а деякі, крім шкоди для здоров'я, можуть негативно вплинути ще й на красу, а також прискорити процеси старіння шкіри. Від яких продуктів варто відмовитися заради того, щоб виглядати молодо і довше зберегти квітучий вигляд, розповіла в Instagram нутриціолог Ірина Арканнікова.

Експерт перерахувала топ-5 звичних продуктів, які здатні "вбити" молодість. Деякі з них також сприяють набору зайвої ваги.

Цукор

Будь: білий або коричневий (тростинний). Різниці немає. Сюди ж відносяться продукти з цукром: газованої води, йогурти, каші миттєвого приготування, цукерки і т. д. Цукор сприяє відкладенню жиру, різко підвищує рівень глюкози. А ще і запалення на шкірі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Копченості

Консерви, ковбаса, снеки, підкопчений сир. Копченості викликають запальні процеси в організмі.

Рафінована олія

Особливо, жарити на олії (будь-якому маслі, в принципі). Не тільки веде до підвищення ваги, але і до гормонального збою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ртуть

Найбільший вміст ртуті вчені відзначають в рибі і морепродуктах. Залежить від місцевості, де їх виловили. Риба-меч, акула і королівська скумбрія взагалі під забороною. Високий вміст ртуті знайдено в палтусі, блакитному тунці, морськоій форелі, морському окуні (їх вживати не частіше 2-3 разів на тиждень, не більше 150 г за раз). Симптоми: головний біль, запаморочення і т.д.

Молочні продукти і глютен

З одного боку, зараз модно говорити, що у тебе непереносимість до цих продуктів. З іншого, проблема дійсно існує. Симптоми на обидва види: метеоризм, висипання на шкірі. Якщо виявили такі ознаки, виключіть спочатку один вид продукту, спостерігайте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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